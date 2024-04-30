الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

مايا مرسي تستقبل قرينة رئيس البوسنة والهرسك للاطلاع على جهود مصر في تمكين المرأة

مايا مرسي
مايا مرسي

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ميريلا بيشيروفيتش،  قرينة رئيس البوسنة والهرسك، التي تزور مصر حاليًا، للاطلاع على جهود مصر في مجال تمكين المرأة والنهوض بها في كافة المجالات وبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وتفقدت ضيفة مصر معرض لمنتجات الحرف التراثية التي تم انتاجها بأيادي مصريات، كما تفقدت مكتب شكاوى المرأة، للتعرف على طبيعة عمله وكيفية تلقي شكاوى السيدات والتعامل معها.

رحبت الدكتورة مايا مرسي بميريلا بيشيروفيتش بمقر المجلس، مستعرضة جهود مصر في مجال تمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف ضد المرأة، مشيرة إلى دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة التي أعدتها مصر  وتعد الدولة الأولى في العالم العربي التى أجرتها، لافتة إلي إقرار الدولة العديد من القوانين والتشريعات لحماية  المرأة المصرية وتمكينها في كافة المجالات، وأوضحت دور مكتب شكاوى المرأة في تقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات المعنفات.

 

زيارة رئيس البوسنة والهرسك

وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى دور المجلس في التوعية بمختلف قضايا المرأة عبر حملات طرق الأبواب التي يطلقها المجلس في مختلف محافظات الجمهورية، وأكدت أيضا على أهمية دور الدراما في رفع الوعي بالمجتمع وتسليط الضوء علي قضايا المرأة، مشيرة إلى المسلسل الكرتونى " نورة" الذى اطلقه المجلس ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، بهدف توعية الفتيات بمختلف القضايا الهامة.

كما أشارت إلى مشروع مجموعات الاقراض والادخار الرقمي " تحويشة" والذي يأتي في ضوء برنامج الشمول المالي للمرأة ويهدف إلى تمكين المرأة  اقتصاديًا. 

وأشادت ميريلا بيشيروفيتش بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية للعمل على تمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف. ،معبرة عن اهتمامها بالاستفادة من تجربة وخبرة المجلس القومي للمرأة في ملف تمكين المرأة وحمايتها، ونقل تجربة مكتب شكاوى المرأة لبلدها.   

 وفي ذات السياق،رافقت الدكتورة مايا مرسي قرينة رئيس البوسنة والهرسك خلال زيارتها  لمستشفى الأطفال  75375، وكان في استقبالهما الاطفال الذين  يتلقون العلاج بالمستشفى وقدموا الورود، ثم تفقدتا غرفة العلاج بالفن، وأشادت  قرينة رئيس البوسنة والهرسك بهذا الصرح والفريق الطبي الذي يقوم بمعالجة الأطفال المصابين بالسرطان بالمجان، وإجراء الأبحاث المتقدمة في هذا الصدد.

دولة البوسنة والهرسك سفير دولة البوسنة والهرسك قرينة رئيس دولة البوسنة والهرسك رئيس دولة البوسنة والهرسك الدكتورة مايا مرسي الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

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