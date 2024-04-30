رحلة عناء الأسرة لمواجهة "بعبع الثانوية".. تحضيرات نفسية للطلاب تجهزهم للامتحانات..تعرف عليها

تتأهب آلاف الأسر من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة لمواجهة “بعبع” الامتحانات الذى يضيب الطلاب بالزعر والخوف فما هي الخطوات التي ينبغى أن تتخذ للتأهيل النفسي لكل طالب وطالبة

أولًا وقبل كل شيء، يسعى الطلاب لتحديد أهدافهم بوضوح ووضع خطة زمنية محددة للمراجعة مما يساعدهم على تحديد الأولويات وتنظيم وقتهم بفعالية.

بعد ذلك، يلجأ الطلاب إلى تقنيات التنفس والاسترخاء للتخفيف من الضغط النفسي. من خلال الاسترخاء والتأمل، يستطيع الطلاب تهدئة أعصابهم وتعزيز تركيزهم وتوجيه طاقتهم نحو الدراسة.

يعمل الطلاب أيضًا على إدارة وقتهم بشكل فعال من خلال تحديد فترات للراحة والاستراحة بين جلسات الدراسة. هذا يساعدهم على الحفاظ على توازن صحي بين الدراسة والراحة.

ومع ذلك، يجب أن لا يُغفل الجانب الاجتماعي والنفسي في استعداد الطلاب، ينبغي لهم أن يبقوا عللا اتصال بأصدقائهم وأحبائهم، وأن يمارسوا الأنشطة التي تساعدهم على الاسترخاء وتخفيف التوتر، مثل ممارسة الرياضة أو القراءة.

في النهاية، يتطلب استعداد الطلاب للامتحانات توازنًا جيدًا بين العمل الجاد والراحة النفسية. من خلال تبني استراتيجيات التأهب النفسي المناسبة، يمكن للطلاب تحقيق أداء متميز وتجاوز تحديات الامتحانات بثقة وسلام داخلي.



ووفقا لأبحاث منشورة في مجلات علمية متخصصة في شؤون الطلاب والتعليم، فإن تجهيز الطلاب لامتحانات الثانوية العامة يجب أن يبدأ باستعداد نفسي يصنع الفارق



ورصدت الأبحاث الخطوات المنوط أتباعها خلال الاستعداد لأداء الاختبارات، حيث يعتبر تجهيز الطلاب لامتحانات الثانوية العامة من أهم المراحل في مسار تعليمهم، وتأثير الاستعداد النفسي لا يُستهان به.

وتأتي النصائح لمساعدة الطلاب على تجهيز أنفسهم نفسيًا لهذه التجربة على النحو التالي:



1. وضوح الأهداف: يبدأ الطلاب بتحديد أهدافهم بوضوح، مثل الدرجات التي يسعون لتحقيقها والمواد التي يحتاجون إلى تركيز إضافي عليها. هذا يمنحهم رؤية واضحة وهدفًا للعمل نحوه.

2. تنظيم الوقت: يعتمد الاستعداد النفسي على تنظيم الوقت بشكل فعال. يجب على الطلاب تخصيص جدول زمني يحتوي على وقت محدد للدراسة، وفترات استراحة لتجنب الإجهاد والتعب.

3. تقنيات التنفس والاسترخاء: يمكن لتقنيات التنفس والاسترخاء مساعدة الطلاب على التحكم في التوتر والقلق. يمكنهم ممارسة التنفس العميق والتأمل لتهدئة الأعصاب وزيادة التركيز.

4. الدعم الاجتماعي: يعتبر الدعم الاجتماعي من المكونات الأساسية في الاستعداد النفسي. يجب على الطلاب البقاء متصلين بأصدقائهم وأفراد عائلتهم للحصول على الدعم الذي يحتاجونه خلال هذه الفترة الصعبة.

5. الحفاظ على التوازن: يجب على الطلاب أن يحرصوا على الحفاظ على توازن صحي بين الدراسة والاستراحة والنشاط البدني. إدماج نشاطات ترفيهية وممارسة الرياضة يمكن أن يساعد في تخفيف الضغط وتحسين المزاج.



من خلال اتباع هذه النصائح، يمكن للطلاب تحقيق استعداد نفسي قوي والتحضير بثقة لامتحانات الثانوية العامة، مما يساعدهم على تحقيق أداء متميز وتحقيق أهدافهم الأكاديمية.