الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى انفجار قنبلة شمال كينيا

انفجار قنبلة شمال
انفجار قنبلة شمال كينيا

لقى 5 أشخاص مصرعهم في انفجار قنبلة شمال كينيا، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الكينية أمس الاثنين، وأدى الانفجار الذي وقع في بلدة الواك بمقاطعة مانديرا بالقرب من الحدود مع الصومال إلى إصابة خمسة أشخاص آخرين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور، لكن مسلحي حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة نفذوا هجمات أخرى في المنطقة، وقالت وزارة الداخلية الكينية إن القنبلة كانت موضوعة على عربة يجرها حمار لتجنب اكتشافها.

وفي وقت سابق من شهر أبريل الجاري، دخل مسلحون يشتبه في أنهم من حركة الشباب إلى مستشفى الواك وأصابوا الحراس أثناء سؤالهم عن مكان وجود الأطباء ولم يتم إجراء أي اعتقالات.

وغالبًا ما تشن حركة الشباب هجمات عبر الحدود، خاصة في مقاطعتي مانديرا وجاريسا النائيتين في كينيا.

وهددت الجماعة المتطرفة القوات الكينية خلال انتشارها المستمر منذ سنوات في الصومال كجزء من الجهود المتعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي بعد أكثر من ثلاثة عقود من الصراع.

ومن المقرر أن تنتهي مهمة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال في ديسمبر، مما يترك القوات الصومالية مسؤولة إلى حد كبير عن الأمن.

الأكثر قراءة

عاجل.. الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إسرائيلية ومدمرتين أمريكيتين (فيديو)

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

عاجل.. القاهرة الإخبارية: حزب الله استهدف ‏جنود الاحتلال فى ‏مستوطنتى دوفيف وأفيفيم (فيديو)

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية حول لقاءات بلينكن فى الرياض بشأن غزة

تفاصيل حفل زفاف الملياردير الهندى بالأهرامات (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق