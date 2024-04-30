مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى انفجار قنبلة شمال كينيا

لقى 5 أشخاص مصرعهم في انفجار قنبلة شمال كينيا، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الكينية أمس الاثنين، وأدى الانفجار الذي وقع في بلدة الواك بمقاطعة مانديرا بالقرب من الحدود مع الصومال إلى إصابة خمسة أشخاص آخرين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور، لكن مسلحي حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة نفذوا هجمات أخرى في المنطقة، وقالت وزارة الداخلية الكينية إن القنبلة كانت موضوعة على عربة يجرها حمار لتجنب اكتشافها.

وفي وقت سابق من شهر أبريل الجاري، دخل مسلحون يشتبه في أنهم من حركة الشباب إلى مستشفى الواك وأصابوا الحراس أثناء سؤالهم عن مكان وجود الأطباء ولم يتم إجراء أي اعتقالات.

وغالبًا ما تشن حركة الشباب هجمات عبر الحدود، خاصة في مقاطعتي مانديرا وجاريسا النائيتين في كينيا.

وهددت الجماعة المتطرفة القوات الكينية خلال انتشارها المستمر منذ سنوات في الصومال كجزء من الجهود المتعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي بعد أكثر من ثلاثة عقود من الصراع.

ومن المقرر أن تنتهي مهمة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال في ديسمبر، مما يترك القوات الصومالية مسؤولة إلى حد كبير عن الأمن.