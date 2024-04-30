رئيس جامعة مصر المعلوماتية توضح أهمية الاستثمار في هندسة البيانات والأمن السيبراني

أوضحت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر المعلوماتية، أهمية الاستثمار في العقول وتدريب كفاءات جيدة في هندسة البيانات والأمن السيبراني، قائلة: "إن الخطوات التي تخطو بها الدولة إلى الأمام هي شيء يدعو للفخر، آخرها ما شهدناه بالأمس من افتتاح مراكز البيانات والحوسبة السحابية، معقبة:" شيء مبهر أن يحدث في دولتنا".

وأضافت الدكتورة ريم بهجت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث الأخبار”، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة extra news، أن هناك اهتمام جاد وكبير في هذا القطاع، لافتة إلى أن هذا القطاع في غاية الأهمية يجعل حياتنا ميسرة ويزود من استثمارات الدولة لتسهيل أمور كثيرة في الحياة.

وأوضحت الدكتورة ريم بهجت أن هذا القطاع مصدر دخل كبير للعاملين به وللدولة، وبالتالي هناك اهتمام كبير على جميع الأصعدة.

وفيما يتعلق بجهود الدولة في تطوير قطاع الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، أكدت أن هناك جهود كبيرة تبذل في البنية التحتية وفي ميكنة خدمات كثيرة، وتحويل الحكومة إلى حكومة رقمية.