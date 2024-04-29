الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار جديد ضد المتهم بهتك عرض وقتل رضيعة سودانية

الطفلة السودانية
الطفلة السودانية

قررت جهات التحقيق المختصة، الإثنين، إحالة المتهم بهتك عرض طفلة سودانية وقتلها إلى المحاكمة الجنائية. 

الاعترافات الكاملة للمتهم بقتل الطفلة السودانية

وخلال التحقيقات، قال المتهم "أنا مريض نفسي وعندي ميول جنسية للأطفال الصغار، خاصة البنات الصغيرة والميتين، وحاولت اتعالج اكثر من مرة لكن فشلت ورحت لشيوخ كتير علشان اعرف أحل المشكلة دي وآخر شيخ كنت عنده في أسيوط، وقال ليا يا ابني استغفر وارجع لربنا وحاول يحل ليا المشكلة.. لكن معرفش".

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واضاف المتهم خلال التحقيقات، يوم الواقعة كنت موجود في العمارة، ووقتها الأسانسير عطل بيا في الدور الـ 12، و2 من السودان ساعدوني، وقدرت اطلع بعد ما بواب العمارة فتح ليا، في الدور الـ 14، وكانت الساعة وقتها 6 المغرب، شفت المجني عليها، وقررت اخطفها، وهي كانت وقتها  نائمه على الأرض، وانا بخطفها اختها الصغيرة شافتني وجريت عليا.

ويستكمل المتهم اعترافاته" نزلت علي السلم بسرعة، ورحت بيها الجنينة اللي خلف العمارة، وحطيتها هناك على الأرض واعتديت عليها وهتكت عرضها ووقتها لقيتها بتعيط جامد رحت حاطط إيدي على بوقها وكاتم نفسها عشان تموت، وانا مكنتش عارف انا بعمل ايه، وكنت فاكر اني الامن مش هيعرف يقبض عليا.

فيما استمعت النيابة العامة إلى أقوال والدة المجني عليها، والتي قالت إنها تؤجر شقة سكنية في مدينة نصر، وتسكن رفقة زوجها وابنتيها الصغيرتين، ويوم الواقعة توجهت إلى غرفتها للنوم وأخذ قيلولة، وتركت الضحية مع أختها الكبرى، وأضافت والدة الرضيعة أن المجني عليه كانت تلعب مع شقيقتها، وعندما ذهبت شقيقتها إلى الحمام، خرجت الصغيرة من باب الشقة إلى أمام مدخل العقار للعب، وبعدها اختفت، «وقمنا بالبحث عنها بالشوارع الجانبية في محيط مكان شقتنا».

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغ بالعثور علي طفلة في حديقة عامة بمدينة نصر وبالانتقال لمسرح الجريمة تبين قيام شخص بإلقاء المجني عليه بالحديقة في محاولة للتخلص منها، وبأعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأصدرت النيابة العامة قرار بحبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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