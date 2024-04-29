الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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متحدث "الوزراء": مديرة صندوق النقد أشادت بالإجراءات الإصلاحية المصرية

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولي يدرك التحديات التي تشهدها الدولة المصرية.

وأضاف "الحمصاني" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أنه كان هناك لقاء بين رئيس مجلس الوزراء ومديرة الصندوق على هامش اجتماعات المؤتمر الاقتصادي العالمي، مؤكدًا أن مديرة صندوق النقد أشادت بالإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة المصرية مؤخرًا وأكدت دعم الصندوق لها.

وأوضح أن مديرة صندوق النقد الدولي أشارت خلال الجلسة الافتتاحية إلى النموذج المصري الناجح في القيام بإجراءات إصلاحية ستسهم دون شك خلال الفترة المقبلة في تحقيق نتائج إيجابية للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذه كانت رسالة واضحة لجميع الدول إلى دعم الصندوق للإجراءات الإصلاحية المصرية.

صندوق النقد مديرة صندوق النقد متحدث الوزراء الحياة الحياة اليوم

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