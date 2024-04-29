الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

استحداث إدارة التدخل السريع لمتابعة أعمال نظافة وتجميل شوارع القاهرة

أعمال هيئة نظافة
أعمال هيئة نظافة القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن ملف النظافة والتجميل يعد أحد أهم أولويات العمل داخل محافظة القاهرة لما له من أثر بيئي، وأثر مباشر على صحة المواطنين، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين.


وأشاد محافظ القاهرة بجهود هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة من أجل استعادة المظهر الحضارى لشوارع وميادين العاصمة، وسعيها لتطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بها مشيدًا بما تقوم به الهيئة من أعمال التطوير سواء فى أساليب التعامل مع المخلفات أو تطوير وإصلاح المعدات والإهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى بها مما جعلها محل إشادة من كافة المسئولين بالدولة.

إدارة تدخل سريع لمتابعة أعمال تجميل شوارع القاهرة 
وأشار “عبد العال” إلى أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة استحدثت ضمن أعمال التطوير بها "إدارة للتدخل السريع" تهدف إلى الاستجابة السريعة للأحداث الطارئة ضمن أعمال تطوير أداء الخدمة المقدمة للمواطنين، وتم مد الإدارة بأحدث الأدوات والآلات الحديثة المستخدمة في قطاعات النظافة وفق أحدث المعايير العالمية.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة إلى أن إدارة التدخل السريع تضم أحدث ما لدى الهيئة من مكانس آلية،  وسيارات الشفط، والحاويات المجهزة بمكن شفط القمامة الكبيرة، وتروسيكلات المياه، وتروسيكلات جمع القمامة  وكمبروسر الهواء، وجرارات الكنس الآلي  لتنفيذ  أكبر خطة تشغيل يومية تعمل علي مدار ٢٤ ساعة للتعامل الفوري مع المخلفات والتراكمات وكل ما يظهر من المستجدات أولًا بأول لإظهار العاصمة بالمظهر الحضاري والجمالي الذى يتواكب مع ما يتم فيها من تطوير شامل.


وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم الدفع بفرق العمل بإدارة التدخل السريع تحت رئاسة ريحاب أباظة رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بكامل تجهيزاتها بالمحاور والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والحواري والأزقة، كما تم الدفع بتروسيكلات المياه وكمبروسر الهواء لغسيل البلدورات والأرصفة ومحطات النقل الجماعي بأفرع أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية، كما تم الدفع  بتروسيكلات جمع القمامة للحواري والأزقة والأماكن  الضيقة بالأحياء الشعبية.

وتابع أنه تم الدفع بالمكانس الالية والجرارات المجهزة بالمحاور والطرق الجديدة والشوارع الرئيسية لتجريد الأتربة ورفع مستوى النظافة، وتم الدفع بالحاويات المجهزه بمكن شفط القمامة الخاصة بصناديق النقاط الدائمة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور والميادين، لسرعة شفط القمامة.

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