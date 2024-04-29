الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"زراعة الشيوخ" توافق على إنشاء إدارة زراعية جديدة بالغربية

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلى

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو فهمى، بشأن إنشاء إدارة زراعية بمدينة بشبيش بالغربية تسهيلا على المواطنين ببشبيش والبلاد المجاورة وللصالح العام.

وقال عمرو فهمى، في اقتراحه إن هناك قرار صادر بشأن تحويل قرية بشبيش إلى مدينة لتصبح المدينة التاسعة بمحافظة الغربية.

وأشار إلي أن قرية بشبيش من حيث المساحة تبلغ حوالى أكثر من ( ۱۷ ) ألف فدان وتعد من أكبر القرى على مستوى الجمهورية، وهذه المساحة يسكنها من أهلها قرابة ( ٢٥٠ ) ألف نسمه ومن التوابع قرابة ( ۳۰۰ ) ألف نسمه وهى على حدود محافظتين الدقهلية وكفر الشيخ، مشيرا إلي أن مركز ومدينة المحلة الكبرى لا يوجد به سوى إدارة واحدة تصعب عليها خدمة جميع المناطق والمنطقة في احتياج شديد وملح لإنشاء أكثر من إدارة.

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وأيده في ذلك الاقتراح، المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، مؤكدا أنه طلب مشروع في ظل المساحة الكبيرة للمدينة التى تصل إلي ١٧ ألف فدان، مضيفا أن الطلب يخدم المزارعين ويحقق الصالح العالم، بالتيسير علي المزارعين في الحصول علي الخدمات الزراعية، وهو النهج الذى تتبعه دائما لجنة الزراعة بدعم المزارعين وتذليل أى معوقات أمامهم، بهدف التوسع في الإنتاج الزراعى.

بدوره أكد د.أنور عيسي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، موافقة الوزارة علي إنشاء الإدارة، كمطلب مشروع في ظل وجود مساحة ١٧ ألف فدان، بمدينة بشبيش.

وقال أنه الوزارة ستتولى التنسيق الإدارى ونقل الموظفين وتوفير مستلزمات الإنتاج وتقديم الدعم الكامل للمزارعين من تقاوى وأسمدة وغيره.

وأيده د خالد أبو شادى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، موضحا ضرورة الفصل بين إدارة المحلة وبشبيش، نظرا لكبر المساحة الزراعية، مشيرا إلي أن هناك ميزة وهى أن المكان جاهز للإدارة الجديدة.

وأضاف، أن الأمر معروض علي الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

من جانبه، قال المستشار على محمد ميدان، المستشار القانوني لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز لا يمانع في تليية أى طلبات إنشاء إدارات جديدة، مشيرا إلي أن هناك عدد من الخطوات والاشتراطات اللازم استيفائها، حتى تصدر موافقة الجهاز علي إنشاء الإدارة الجديدة.

وأشار إلي أن من بين المستندات المطلوب استيفائها نص قرار تحويل قرية بشبيش إلى مدينة، ثم يتم دراسة الاحتياجات لإنشاء الإدارة، وفقا للمكان، وتابع “بعد استيفاء الخطوات والإجراءات، تصدر موافقة الجهاز”.

بدوره، أوضح د أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أن بالفعل هناك قرار صادر بتحويل قرية بشبيش إلي مدينة، وأنه جارى استيفاء ما طلبه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وثمن النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والرى، حالة التوافق بين الجهات الحكومية المعنية، علي أهمية الاقتراح، والدور الذى بذله النائب مقدم الاقتراح في ذلك الملف.

وأعلن النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، تأييده للاقتراح المقدم من النائب وما شهده الاجتماع من توافق حكومى مع اللجنة حول أهمية إنشاء الإدارة.

وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع، بالموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو فهمى، نظرا لاحتياج مدينة بشبيش لإدارة زراعية وتعاونية، علي أن يتم السير فى الإجراءات خلال الأيام المقبلة.

لجنة الزراعة والري عبد السلام الجبلى مجلس الشيوخ إدارة زراعية النائب عمرو فهمي

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