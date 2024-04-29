الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

أحمد رويحل: 13 مليون محب للكتب على الإنترنت.. 4% منهم فقط يرغبون فى الشراء

مؤتمر الموزعين الدولي
مؤتمر الموزعين الدولي بالشارقة

قال أحمد رويحل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للأعمال والنمو لأحد تطبيقات الكتب الصوتية في مصر، إن العالم به 13 مليون محب للكتب على الإنترنت، ولكن 4% فقط يرغبون في الشراء.

واستعرض رويحل ضمن فعاليات  مؤتمر الموزعين الدولي بالشارقة في دورته الثالثة بعض المعلومات المهمة حول صناعة النشر، مؤكدًا أن المزيد من الدخل يعني مزيدًا من الموارد لإنتاج المزيد من الكتب، مما يعزز نمو السوق العربية للكتاب.

وقال: "في الوقت الحالي، لدينا أكثر من 4 آلاف كتاب صوتي متاحة عبر تطبيقات متعددة، ويبلغ عدد الكتب الصوتية باللغة العربية 11 ألفًا، ولكن يجب أن يتبع ذلك القدرة على بيعها، ولا شك أن هناك خطوات عربية رائدة في هذا المجال؛ إذ توجد بنية تحتية قوية لبيع الكتب الصوتية والرقمية، مثل العديد من المنصات المصرية والعربية، وغيرها، كما أن لدينا أكثر من 40 ألف كتاب رقمي، ونحن نمتلك مليون قارئ يفضلون النسخ الرقمية، وما يقرب من 47% منهم يقرأون عن طريق الاشتراك". ⠀

يذكر أن اختتمت اليوم الأحد فعاليات الدورة الثالثة من "مؤتمر الموزعين الدولي" التي نظمتها هيئة الشارقة للكتاب على مدى يومين، في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة أكثر من 550 خبيرًا من 76 دولة من مختلف أنحاء العالم.

واستعرض المشاركون قضايا التسويق الرقمي والتوزيع اللوجستي، والتحولات في صناعة النشر، وكيفية تلبية احتياجات القراء في عصر التكنولوجيا وغيرها من الموضوعات.

واستضاف المؤتمر أكثر من 30 متحدثًا أثروا جلسات وورش العمل، وناقشوا على مدار يومين، مختلف الحلول المبتكرة لضمان استمرارية وازدهار هذه الصناعة الحيوية، واستعرضوا قضايا التسويق الرقمي، والتوزيع اللوجستي، والتحولات في صناعة النشر، وكيفية تلبية احتياجات القراء في عصر التكنولوجيا، وغيرها من الموضوعات.

أحمد رويحل طبيقات الكتب الصوتية الإنترنت مؤتمر الموزعين الدولي بالشارقة صناعة النشر

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