الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفالات عيد القيامة وشم النسيم بسوهاج

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال " عيد القيامة المجيد، وشم النسيم ".

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس، والأديرة، ورفع كفاءة المتنزهات، والحدائق العامة، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة ونظافة الشوارع والميادين أولا بأول، والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المروري بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة، ومتابعة حركة المركبات وخطوط السير، والتنسيق أيضا مع الحماية المدنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة المواقف الطارئة، وكذلك التنسيق مع التموين لتوفير كافة السلع الأساسية والمنتجات الغذائية من خلال المنافذ الموجودة بالمحافظة، ومضاعفة أعداد الأطباء في أقسام الطوارئ، والتأكد من توفير جميع الأمصال واللقاحات بالمستشفيات، خلال إجازات الأعياد.

ووجه "الفقي" بضرورة التأكد من صلاحية ومراجعة سلامة المراكب النيلية، وتمام ترخيصها، ومراقبة المراسي الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة ومنع كافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف خلال فترة الاجازة، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف فرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء، لتلقي أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، موجها التهنئة للشعب المصري عامة بمناسبة عيد القيامة، وشم النسيم.

طارق الفقي طارق الفقي محافظ سوهاج الاستعداد المحافظة عيد القيامة المجيد عيد

مواد متعلقة

"طب سوهاج" يحتفل بتخريج الدفعة الـ 28 وتعيين 233 خريجًا

الأكثر قراءة

بعد تصريحاته عن عدم وجود أثر لفرعون موسى في مصر.. زاهي حواس يوضح

فشل محادثات الطلاب المؤدين لغزة مع رئيسة جامعة كولومبيا بشأن إنهاء الاعتصام

أول خطوة من ليفربول بشأن عقد محمد صلاح الجديد

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

"قصة حب عمرها ربع قرن".. حقيقة انفصال أحمد السقا ومها الصغير (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق