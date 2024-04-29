الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع سائق في حادث تصادم بين سيارتين بالمنوفية

حادث سير
حادث سير

لقي سائق “ميكروباص” مصرعه في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل “تريلا” و"ميكروباص" بالمنوفية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى السادات المركزي، ووضع تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وترجع أحداث الواقعة حين تلقي اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد نضال المغربي، مأمور مركز شرطة السادات، بوصول جثمان سائق إلى مستشفى السادات المركزي، متاثرا بحادث تصادم، وانتقلت قوة أمنية للتحقيق في الواقعة.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي محافظة المنوفية بعد ورود نبأ وفاة السائق محمد صابر حامد حسين، في حادث تصادم بين  “تريلا” و"ميكروباص".

محافظة المنوفية حادث تصادم مروع بالمنوفيه تصادم تريلا بسيارة ميكروباص مصرع سائق ميكروباص السادات

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