الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

مسئول إسرائيلي: السنوار "يتباطأ" في الرد على مقترح استعادة المحتجزين

جريدة الدستور

قال مسؤول إسرائيلي، الإثنين، إن يحيي السنوار، قائد حركة حماس لا يريد اتفاقا، لهذا نواصل الاستعداد لدخول مدينة رفح الفلسطينية. 

أضاف المسؤول الإسرائيلي وفق صحيفة يديعوت أحرونوت أن “السنوار يتباطأ في الرد على المقترح المطروح”، وذلك وسط  توقعات لدى الوسطاء بالوصول لاتفاق مع حماس هذه المرة"، مؤكدًا: "وافقنا على استعادة 33 محتجزا لدى حماس بأول مرحلة، بحسب الصحيفة الإسرائيلية. 

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في السياق، يتوقع الوفد الإسرائيلي أن يقدم زعيم حماس في غزة يحيى السنوار ردًا على عرضه الأخير بشأن اتفاق وقف إطلاق النار للرهائن خلال الـ 48 ساعة المقبلة، حسبما قال مصدر إسرائيلي. 

وقال المصدر: "لقد أبدت إسرائيل استعدادها لتقديم تنازلات كبيرة للغاية فيما يتعلق بعودة سكان غزة إلى شمال قطاع غزة".

وشدد المصدر على أنه في حال تلقي حماس ردا سلبيا آخر، فمن المتوقع أن تختار إسرائيل عملا “تدريجيا ومنضبطا” للتعامل مع ما تبقى من كتائب حماس في رفح، مشيرا الى ان الحرب العنيفة في غزة تقترب من نهايتها، إسرائيل ترفع أعينها إلى الجبهة الشمالية".

يأتي هذا التطور وسط ضغوط دولية متزايدة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالإضافة إلى تشديد موقف عائلات الرهائن.

إضافة إلى الحرب في غزة، تتعامل إسرائيل مع التهديد في الشمال. وفي وقت سابق من يوم السبت، قال مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي إن مواجهة واسعة النطاق وكبيرة مع حزب الله اللبناني أمر لا مفر منه.

وأكد المصدر، علاوة على ذلك أن عملية اتخاذ القرار تتأثر بمذكرة الاعتقال المحتملة التي من المتوقع أن تصدرها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين.

رفح السنوار حماس إسرائيل المقترح

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