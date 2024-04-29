"إسكان البرلمان" توافق على مخصصات الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات بالموازنة الجديدة

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على مخصصات مشروع موازنة الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

وبلغ إجمالي مخصصات الجهاز للعام المالي 2024 /2025، نحو 28.298 مليون جنيه، وهو ذات المبلغ الذي تم اعتماده للجهاز في الموازنة في العام الحالي 2023 /2024.

وبلغت قيمة بند الأجور والتعويضات في الموازنة 2024 /2025 نحو 22.948 مليون جنيه، بنسبة 81 من إجمالي تقديرات الموازنة العام للجهاز.

كما بلغت قيمة تقديرات بند شراء السلع والخدمات في الموازنة نحو 5 ملايين جنيه وهو نفس مبلغ العام المالي الحالي.

اعتماد الهيكل الإداري لجهاز تنظيم الإعلانات والطرق العام

وقررت لجنة الإسكان اعتماد الهيكل الإداري لجهاز تنظيم الإعلانات والطرق العام، فيما أوصت اللجنة بسرعة اعتماد الهيكل التنظيمي.

ووافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على مخصصات الهيئة العامة للتنمية السياحية، والمقدرة بـ3.90.500 مليار جنه، مقابل 2.124.351 مليار جنيه بزيادة بلغت 948.149 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي تقديرات الموازنة الحالية جميع الأبواب ما عدا الباب السادس للهيئة، 2.129.500 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي تقديرات الخطة الاستثمارية الباب السادس للهيئة 70 مليون جنيه.

ووافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على مشروع الموازنة الخاص بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض المهندس أحمد عبدالقادر، ممثل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي موازنة الهيئة والتي تصل في الموازنة الجديدة 2025/2024 إلى، 12.4 مليار جنيه.

كما وافقت اللجنة أيضا على مشروع الموازنة الخاص بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال خالد ضياء الدين، ممثل الجهاز، إن موازنة الهيئة المخصصة في 2025/2024 تصل إلى 7 ملايين جنيه، لافتا إلى أن إجمالي والموارد يصل 45 مليون جنيه.