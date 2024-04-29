زيادة ضوضاء المرور تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

توصل باحثون إلى أن ارتفاع ضجيج حركة المرور يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية، بعد العثور على أدلة تربط بين الضوضاء المرورية وخطر الإصابة بأمراض القلب والحالات المرتبطة بها، يدعو الباحثون إلى الاعتراف بهذا النوع من التلوث الضوضائي كعامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفقًا لموقع timesofindia وفي مراجعتهم، وجد الباحثون أدلة على أنه مقابل كل 10 ديسيبل زيادة في الضوضاء الصادرة عن حركة المرور على الطرق، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية والسكري، يرتفع بنسبة 3.2 في المائة.

وقام الفريق الدولي من الباحثين بمراجعة البيانات الوبائية، التي توفر أدلة لتحديد عوامل الخطر لمرض معين، وقالوا - على وجه الخصوص - إن ضجيج حركة المرور أثناء الليل الذي يعطل ويقصر وقت النوم يمكن أن يزيد من مستويات هرمونات التوتر في الأوعية الدموية، وبالتالي يعزز الالتهاب وارتفاع ضغط الدم وأمراض الأوعية الدموية.

وقال فريق الباحثين: "من المهم أيضًا بالنسبة لنا أن يتم التعرف أخيرًا على ضجيج حركة المرور كعامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب الأدلة القوية"، كما يقول توماس مونزيل، الأستاذ الأول في المركز الطبي الجامعي في ماينز بألمانيا، والمؤلف الرئيسي للدراسة التي نشرت في عام 2019. وقالت مجلة أبحاث الدورة الدموية.

واقترح الباحثون أيضًا إستراتيجيات للسلطات المحلية للتخفيف من الضوضاء الناجمة عن حركة المرور على الطرق والسكك الحديدية والجوية.

وقالوا إن إقامة حواجز الضوضاء على طول الطرق المزدحمة في المناطق المكتظة بالسكان يمكن أن تقلل بشكل كبير من مستويات الضوضاء بما يصل إلى 10 ديسيبل.

وقال الباحثون إن بناء الطرق باستخدام الأسفلت المخفض للضوضاء أظهر أنه يقلل المستويات بمقدار 3-6 ديسيبل.

وشملت الإستراتيجيات الأخرى التي اقترحوها الحد من سرعة القيادة، وتطوير وتشجيع استخدام الإطارات منخفضة الضوضاء.

وعلى المستوى الفردي، أوصى الباحثون باستخدام الدراجات الهوائية والرحلات المشتركة ووسائل النقل العام لخفض ضجيج حركة المرور على الطرق في المناطق الحضرية.

لتقليل ضوضاء الطائرات، يمكن اعتماد استراتيجيات مثل تحسين وتخطيط المسارات الجوية باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتوجيهها بعيدًا عن المناطق المكتظة بالسكان. ونصح الباحثون بأن فرض حظر على الإقلاع والهبوط أثناء الليل يمكن أن يقلل بشكل كبير من ضجيج الحركة الجوية.

كما تم اقتراح الصيانة الدورية للسكك الحديدية، بما في ذلك تحديث المكابح، لتقليل ضوضاء حركة المرور على السكك الحديدية.

وقال مونزيل: "مع تزايد نسبة السكان المعرضين لضوضاء مرورية ضارة حتى بعد انتهاء جائحة كوفيد، فإن جهود مكافحة الضوضاء وقوانين الحد من الضوضاء لها أهمية كبيرة للصحة العامة في المستقبل".