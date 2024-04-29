الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 5 تجار مخدرات قبل ترويج سمومهم بالقاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات.

سقوط 5 تجار مخدرات 

وفي دائرة قسم النزهة، تم ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية"، وبحوزته 1.150 كيلوجرام لمخدر الهيروين.

كما تم ضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهما 10 كيلوجرامات لمخدر الهيروين، وضبط عنصر إجرامي آخر بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته 3 كيلوجرامات لمخدر الاستروكس.

كما تم ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته 1.500 كيلوجرام لمخدر الهيروين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية النيابة العامة التحريات محكمة حبس

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