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مصر

علوم حلوان تنظم حلقة نقاشية عن دور البحث العلمي في تلبية احتياجات المجتمع الصناعي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت كلية العلوم جامعة حلوان بالتعاون مع مكتب دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا (التايكو)  حلقة نقاشية عن دور البحث العلمى فى تلبية احتياجات المجتمع الصناعى فى ظل رؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدى الحجرى عميد كلية العلوم.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل أن  البحث العلمي يعد الدعامة الأساسية التي تدعم تطور الصناعات وتلبية احتياجات المجتمع بشكل شامل وفعّال، حيث يعد البحث العلمي  الركيزة الأساسية في تحقيق التطور والتقدم في المجتمع الصناعي من خلال تحقيق الابتكار والاستدامة في جميع الجوانب.

كما أفاد الدكتور عماد أبو الدهب أن الندوة  ركزت  على الدور البارز للبحث العلمى فى تلبية احتياجات الصناعات المختلفة ودورها الهام فى عملية الابتكار، حيث يسهم البحث العلمي في تطوير تقنيات جديدة وحلول مبتكرة تعزز الإنتاجية وتحسن جودة المنتجات.

 

وبدوره، أوضح الدكتور مجدي الحجري أنه من أهداف الندوة  إلقاء الضوء على أهمية البحث العلمى فى عملية تطوير الصناعات فى شتى المجالات 
وتمثل الحلقة النقاشية أهمية كبرى للطلاب لربط الدراسة الأكاديمية لهم بسوق العمل، وتبادل الخبرات المختلفة واكتساب المهارات العلمية والعملية من خلال التواصل مع الجهات المختلفة.

كما حضر الدكتور محمد الموصلي مدير مكتب التايكو ونائبه الدكتور أحمد حسن وعدد كبير من السادة أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والطلاب بالكلية.

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وفي سياق آخر وقعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل مذكرة تفاهم مع جامعة الجلفة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية ومثلها فى التوقيع الدكتور براهيمي طارق، مدير مخبر المناهج والبرامج الرياضية بالجامعة الجزائرية.

ووقعت الدكتورة أمل عبد الله، عميد كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان مذكرة تفاهم مع مخبر المناهج والبرامج الرياضية والاندماج الاجتماعي ومعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة الجلفة، وذلك في إطار رغبة الطرفين في توثيق التعاون العلمي والثقافي.
 

جامعة حلوان دعم الابتكار التايكو لمجتمع الصناعى رؤية مصر ٢٠٣٠ البحث العلمي الابتكار والاستدامة

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