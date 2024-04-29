الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز

مصر

"مدبولى": غزة تحتاج لعقود للعودة لما كانت عليه قبل 7 أكتوبر

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يدفع ثمن ما حدث في السابع من أكتوبر، ونحن أمام عقاب جماعي، وليس عقابًا لحماس، ولكنه عقاب لكل الشعب الفلسطيني الذي يعيش في غزة.

وأضاف: "الحياة مدمرة في قطاع غزة، ونتحدث عن أكثر 34 ألف شهيد وأكثر من 77 ألف إصابة، بالإضافة إلى 7 آلاف مفقود تحت الركام، وتدمير أكثر من 80% من المنشآت الصحية، وتدمير أكثر من 70% من البنية التحتية في قطاع غزة".

دعم مصر متواصل للشعب الفلسطيني 

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مشاركته في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة على هامش أعمال المنتدي الاقتصادي العالمي بالرياض: "إذا تواصلنا إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، فإننا بحاجة إلى عقود من الزمن لنعود بالوضع في قطاع غزة إلى ما كان عليه في السابع من أكتوبر، ومنذ اليوم الأول وقفت مصر دعمًا للشعب الفلسطيني".

وتابع: "أكثر من 85% من كل المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى الشعب الفلسطيني في غزة تم إرسالها من مصر، ومعبر رفح يعمل على مدار الساعة لإيصال المساعدات، ومعبر رفح غير تجاري لا يسمح بمرور الشاحنات، ولكن لمرور الأشخاص ومفتوح على مدار 24 ساعة، وتمكنا من استقبال المصابين من الحالات الحرجة. وأشيد بكل الدعم الذي حصلنا عليه من المؤسسات الدولية والدول الأخرى التي دعمت المصابين. ولدينا آلاف الأشخاص يحصلون على الرعاية الطبية في المستشفيات المصرية".

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الشعب الفلسطيني قطاع غزة الحياة مدمرة

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