الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

ياسين عدنان: "قناع بلون السماء" روايةٌ حرّرتها أجنحة الأدب من قبضة السجّان

الكاتب المغربي ياسين
الكاتب المغربي ياسين عدنان

قال الصحفي والكاتب المغربي ياسين عدنان، مقدم حفل الجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2024؛ بمناسبة فوز رواية "قناع بلون السماء" للكاتب الفلسطيني الأسير باسم خندقجي  بالجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2024، إن في الأدب شيءٌ ساحرٌ يجعله قادرًا على تجاوز أقسى الحُدود والتمرّد على أعتى القُيود. 

 وتابع"عدنان" على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”؛ قائلًا: وها نحن نرى دليلًا إضافيًّا على ذلك الليلة. روايةٌ حرّرتها أجنحة الأدب الجبّارة من قبضة السجّان، لتحلّق بكبرياءٍ خارج أسوار سجون الاحتلال، يا لَجبروت الأدب، ثم إنّ الأمر لا يتعلّق بمحض رواية: "بحبكة وشخصيّات وفضاء تخييلي. وإنّما بالسّرديّة الفلسطينيّة التي تحتاج إلى أن نَسْمَعها ونُسْمِعها هذا العالَمَ الأصَمّ، لذلك أنا سعيدٌ بفوز رواية قِناع بلَون السَّماء للأديب باسم خندقجي؛ الأسير الفلسطينيّ في سجون الاحتلال الإسرائيليّ. مبروك لباسم، مبروك لفلسطين، ومبروك لكلّ قرّاء الرّواية وأنصار الحرّيّة".

قد تكون صورة ‏‏شخصين‏ و‏نص‏‏

فوز رواية “قناع بلون السماء” بجائزة الرواية العربية لعام 2024

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية فوز الكاتب الفلسطيني الأسير باسم خندقجي، بالجائزة لعام 2024، عن روايته "قناع بلون السماء".

وقد اعتُقِل الكاتب الفلسطيني باسم خندقجي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في 2 نوفمبر 2004، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

قد تكون صورة ‏‏شخصين‏ و‏تحتوي على النص '‏الجائة العلمي للرواية العربية باسم خندقجي قیناع بالون السشَماء الفائز بالجائزة لعام 2024 Winner 2024 The CLS #ArabicFiction2024 义必家円 در_الآداب لاية العربية_ 2024_ #الرواية_العريتة_42/‏'‏‏

أعمال باسم خندقجي

للأديب الفلسطيني باسم خندقجي عدة روايات ودواوين شعر كتبها من داخل سجون الاحتلال، ومن رواياته "خسوف بدر الدين" الصادرة في ديسمبر 2018، ورواية "مسك الكفاية: سيرة سيدة الظلال الحرة" التي صدرت في عام 2014 عن الدار العربية للعلوم ناشرون، ورواية "نرجس العزلة" التي صدرت في عام 2017 عن المكتبة الشعبية، نابلس، ورواية "خسوف بدر الدين" التي صدرت في عام 2018 عن دار الآداب، ورواية "قناع بلون السماء" التي صدرت في عام 2023 عن دار الآداب وفازت بالجائزة العالمية للرواية العربية بعد وصولها ضمن اللائحة القصيرة، أما عن دواوينه الشعرية صدر له  دواوين شعر ديوان طقوس المرّة الأولى في عام 2009، وديوان أنفاس قصيدة ليلية في عام 2013، كما ترجمت بعض أعماله إلى اللغة الفرنسية.

نشر عن باسم خندقجي عدد من الدراسات والمقالات؛ منها "أدب الحركة الأسيرة، باسم خندقجي نموذجًا" بقلم حسن عبادي، ومداخلة في افتتاح معرض الكتاب الأوّل في نابلس، و"مساءلة الذات ومواجهتها في رواية «نرجس العزلة» لباسم خندقجي "بقلم فراس حج محمد على موقع ديوان العرب.

الجائزة العالمية للرواية العربية رواية قناع بلون السماء الكاتب المغربي ياسين عدنان باسم خندقجي سجون الاحتلال فلسطين

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