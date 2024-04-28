الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"امبراطورية ميم"| أطفال المسلسل يخطفون الأضواء في الكواليس (فيديو)

نجوم مسلسل إمبراطورية
نجوم مسلسل "إمبراطورية ميم"

كشف المخرج محمد سلامة، عن كواليس مسلسل "امبراطورية ميم"، مؤكدًا أن الأطفال المشاركين في المسلسل كانوا يبهرون الجميع في الكواليس.

وقال سلامة، خلال لقائه مع برنامج "أحداث الساعة"، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، عبر قناة "إكسترا نيوز": "أي شخص يشهد عملية التصوير لن يصدق أننا نقوم بتصوير المشاهد في الكواليس، الأطفال كانوا يؤديون أدوارهم ببراعة واحترافية تجعلك تنسى أنهم أطفال".

من جهته، أكد الطفل ريمون توفيق، الذي شارك في المسلسل، أن كل مشهد قدمه حظي بإعجاب المخرج، وقال: "المخرج أشاد بكل مشهد قدمته، وهذا كان دافعًا لي للحفاظ على أدائي وتقديم دوري بشكل مميز".

وأضافت الطفلة بيرلا أبو المجد: "كان المخرج دائمًا يحفزني ويشجعني على تقديم أفضل أداء في دوري بالمسلسل".

المخرج محمد سلامة إمبراطورية ميم مسلسل اكسترا نيوز أحداث الساعة الاعلامية خلود زهران الطفل ريمون توفيق الطفلة بيرلا أبو المجد

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