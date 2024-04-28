"الوفد": ندعم بكل قوة القضية الفلسطينية وهي جزء من الأمن القومي المصري

نظم معهد الوفد للدراسات السياسية برئاسة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وعميد المعهد محاضرة تثقيفية عنوان "تحديات الأمن القومي المصري في عالم متغير"، بمناسبة الذكرى ٤٢ لتحرير سيناء.

وأدار الندوة الكاتب الصحفي شريف عارف، مدير معهد الدراسات السياسية والمستشار الإعلامي لحزب الوفد، وحضرها اللواء سفير نور والنائب عيد هيكل واللواء أحمد الشاهد مساعدو رئيس الحزب، والدكتور محمد عبداللطيف مساعد وزير الأثار الأسبق. وألقى خلالها اللواء دكتور أحمد الشحات أستاذ العلوم السياسية واستشاري الأمن القومي والاقليمي، محاضرة.

وألقي الدكتور عبد السند يمامة كلمة وهذا نصها:

“يسعدني أن اقف بينكم في هذه المؤسسة العريقة الواعدة من مؤسسات حزب الوفد وهي معهد الدراسات السياسية والتي اشرف برئاسته وكل تطوير حدث في هذا المكان هو نتيجة جهد لصالح الوفد ومستقبلة. ولهذا فإننا نؤكد على اهمية التدريب وإعداد الكوادر القيادية لأي استحقاق انتخابي مستقبلي ونحن على اعتاب انتخابات سواء مجلس الشيوخ أو النواب والادارة المحلية وفي هذا الصدد اعلن اليوم عن انطلاق البرنامج التثقيفي السياسي الصيفي.. والذي يعقد خلال فصل الصيف الحالي داخل معهد الوفد للدراسات السياسية في شكل محاضرات وندوات دورية داخل معهد الوفد للدراسات السياسية وفي إطار موضوع المحاضرة نؤكد على تضامننا الكامل مع الاخوة الفلسطينيين الذين يمثلون في جهادهم وقضيتهم ليس بعدا للأمن القومي المصري فقط ولكن القضية الفلسطينية هي جزء من الأمن القومي المصري وهي البوابة الشرقية وعندما نتحدث عن ما تقدمه مصر للقضية الفلسطينية فنحن نتحدث عن قضية أمن قومي مصري حقيقي ونحن مسؤولين على المستوى السياسي والتاريخي والمستوى الديني ونؤكد على رفضنا التام بشدة لأي عملية اجتياح عسكري لرفح الفلسطينية لان مثل هذا الاجتياح تهديد واعتداء على الأمن القومي المصري بالإضافة الي أنه كارثة إنسانية حقيقية وفي الختام اشكركم جميعا على حضور هذه المحاضرة وادعوكم للمشاركة في برامج المعهد المستقبلية سواء في التدريب او التثقيف السياسي.. ونحن نراهن على الأجيال المستقبلية في حزبنا العريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

نرفض الاجتياح البري لرفح الفلسطينية ونؤيد القرار المصري

ورحب الكاتب الصحفي شريف عارف، مدير معهد الدراسات السياسية والمستشار الإعلامي لحزب الوفد، بالحضور قائلا:"اهلا بكم في بيتكم بيت الامة المصرية حزب الوفد العريق اهلا بكم في مؤسسة من مؤسسات حزبنا الكبير اليوم ننظم أولى فعاليات البرنامج الصيفي للتثقيف السياسي والتي سيعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب انطلاقة اليوم".

وتابع: "اليوم نبدأ أولى المحاضرات عن قضية الأمن القومي المصري وهي الاهم حاليا وفي كل وقت لما يواجه مصر من تحديات واسمحوا لي ان أرحب بالمحاضر في هذه الندوة اللواء أ.ح د.احمد الشحات استاذ العلوم السياسية واستشاري الامن القومي والإقليمي كما ارحب بالاستاذ الدكتور محمد عبداللطيف مساعد وزير الاثار الاسبق كما نرحب بقيادة الحزب بالكامل ونرحب بااللواء سفير نور رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي وهي اللجنة المنوطة بهذا التخصص".

وأضاف: "اسمحوا لي أن أقدم هذا العرض السريع الذي يتحدث عن أعمال التطوير في معهد الدراسات السياسية والتي شرفت بتنفيذها بتكليف من السيد رئيس الحزب وعميد المعهد.. واسمحوا لي أيضا أن أوجه الشكر لكل الشباب الذين عاونوني في هذا العمل والاستاذ احمد عزت ومكتب السيد رئيس الحزب وشباب معهد الدراسات ".

وقال مدير معهد الدراسات السياسية والمستشار الإعلامي لحزب الوفد، إن المعهد يضم عدد من القاعات العلمية للتدريب تم تجهيزها على أعلى مستوى كما يضم مكتبة وهي فريدة من نوعها ومتخصص في العلوم الإنسانية والأكبر بين الأحزاب المصرية وتنوعها من حيث المحتوى وتضم اكثر من 2000 كتاب وأصبحت من أصول الوفد، وايضا بنك المعرفة هو يهد للاطلاع الديجيتال".

وأعرب اللواء دكتور احمد الشحات استاذ العلوم السياسية واستشاري الأمن القومي والاقليمي، عن سعادته بالتواجد داخل حزب الوفد مشيرا الي ان من أسرة وفدية.

وأردف أستاذ العلوم السياسية واستشاري الأمن القومي والاقليمي، قائلا: "أنا من عائلة وفدية وافتخر بهذا الامر وأبي كان وفدي ويحب الوفد وكان يقول دائمًا إن حزب الوفد هو حزب وطني شريف ودائما كوادر الوفد كانوا رموز وطنية بارزة في الساحة الحزبية واعتقد أنه لا يوجد حزب في عراقة حزب الوفد ويعكس ذلك مكتبة معهد الدراسات السياسية وهي عنوان لتاريخ.. واشكر رئيس الحزب وقيادات الوفد على الدعوة الكريمة".

وأضاف أستاذ العلوم السياسية واستشاري الأمن القومي والاقليمي، أن مفهوم الأمن القومي هو موضوع المحاضرة اليوم ولكن مفهوم الأمن القومي واسع جدًا ولكن هناك ثلاث تعريفات للأمن القومي وهو الغاية القومية للدولة ومن المسئول عن تحديدها والاستراتيجية القومية والسياسة القومية العليا.

وأشار إلى أن تعريف الأمن القومي هو القدرة على توفير أكبر قدر من الحماية والاستقرار لتحقيق التنمية الشاملة للدولة فى كافة المجالات.

وتحدث أستاذ العلوم السياسية واستشاري الامن القومي والاقليمي، خلال الندوة بشكل مٌفصل عن أبعاد ودوائر الأمن القومي والعوامل المؤثرة على الأمن القومي وتهديدات ومخاوف وتحديات الأمن القومي.