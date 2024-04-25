الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الثلاثاء.. "الوفد" يبحث تدشين مرحلة جديدة من العمل التنظيمي والسياسي

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة

قرر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، عقد اجتماع مع السكرتارية العامة للوفد بحضور النائب الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام الوفد فى تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل.

ويعقب الاجتماع اجتماعا اخر فى الثالثة بعد الظهر بحضور الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامه رئيس حزب والنائب الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الوفد، مع سكرتيرو عموم اللجان العامة بالمحافظات وذلك للإعلان عن تدشين مرحلة جديدة من العمل التنظيمى والسياسى للحزب وإعادة تنظيم الفعاليات.

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"تحديات الامن القومي المصري" في محاضرة لمعهد الوفد للدراسات بمناسبة تحرير سيناء

في سياق آخر، ينظم معهد الوفد للدراسات السياسية برئاسة الاستاذ الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد المصري وعميد المعهد محاضرة تثقيفية تحت عنوان "تحديات الامن القومي المصري في عالم متغير"، وذلك بمناسبة الذكرى ٤٢ لتحرير سيناء.

ويحاضر في المحاضرة اللواء دكتور احمد الشحات استاذ العلوم السياسية واستشاري الامن القومي والاقليمي ويتطرق فيها الى التهديدات التي تتعرض لها الدولة المصرية، كذلك التحديات التي تسعى لتجاوزها.

وتعقد المحاضرة في تمام الرابعة مساء الأحد المقبل بحضور رئيس الوفد المصري، بمعهد الدراسات السياسية بالمقر الرئيسي للحزب ١ شارع بولس حنا الدقي.

الدكتور عبدالسند يمامة حزب الوفد السكرتارية العامة ياسر الهضيبي الفعاليات الأمن القومي

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