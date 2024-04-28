الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

29 مايو.. استكمال محاكمة ربة منزل بمنشأة القناطر

صورة أرشيفية لمحكمة
صورة أرشيفية لمحكمة

أجّلت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة ربة منزل، لاتهامها بإحداث عاهة مستديمة لسيدة بمنطقة منشأة القناطر لحين إحضار المتهمة ذاتها، لجلسة 29 مايو.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه في يوم 20 /4 /2023، أحدثت المتهمة "زينب،ع"، عمدا بالمجنى عليها بأن سددت لها ضربتين استقرتا في وجهها واتبعتهما بدفعها على درج السلم بمنزلها فطرحتها أرضا محدثة ما بها من إصابات.

وأضاف أمر الإحالة أن الإصابات عبارة عن كسر بأسفل عظمتي الساعد الأيسر "الزند" والكبيرة وكسر آخر بأعلى عظمة الفخذ الأيسر مما استلزم معه التداخل الطبي لتثبيت الكسور داخليا بواسطة أسلاك معدنية ومسامير معدنية على التوالي.

تابع أمر الإحالة: "ترتب على حدوث إصابتها وجود إعاقة في نهاية جميع حركات مفصل الرسغ الأيسر وإعاقة في منتصف جميع حركات مفصل الفخد اليسرى والضغط بعنق عظمة الفخذ اليسرى مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنحو ثلاثين بالمائة (30) والموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة ربة منزل عاهة مستديمة منشأة القناطر تحقيقات النيابة العامة درج السلم

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