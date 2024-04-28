الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

مدحت نافع: مشاركة الدولة للقطاع الخاص مؤشر إيجابي نحو التنمية

مدحت نافع
مدحت نافع

قال الدكتور مدحت نافع خبير الاقتصاد ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن توسيع مشاركة القطاع الخاص في مصر يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. 

صفقة رأس الحكمة ساهمت في توفير الدولار

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أن جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر يعد مؤشر إيجابي هام، حيث ساهمت صفقة رأس الحكمة في توفير الدولار الذي كان يمثل عائق كبير للغاية نحو عوامل تنمية الاقتصاد المصري. 

وأوضح أن دول العالم تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية في إطار التعاون مع القطاع الخاص، حيث أثبتت التجارب أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لتنمية الاقتصاد القومى للبلاد. 

وأكد أن أحد الآثار الإيجابية لهذا التوسع هو تعزيز الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، بفضل مشاركة القطاع الخاص، يمكن تحفيز الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة.

توسع مشاركة القطاع الخاص يمكن أن يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتوسع مشاركة القطاع الخاص أن يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم والإسكان، كما يمكن أن يؤدي إلى تحسين البنية التحتية وتطوير الصناعات الحديثة والمتقدمة، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويدعم التحول نحو اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار.

وأكد أنه بفضل توسع مشاركة القطاع الخاص، يمكن أيضًا تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الشركات والمشاريع، مما يعزز من مناخ الأعمال ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية. 

وأوضح أن صفقة رأس الحكمة كان لها آثار إيجابية هامة تسهم في تنمية الاستثمارات والعمل على جذب الشراكات الجديدة بين الحكومة والقطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي مما يسهم في تنمية الاستثمارات في مصر وهو أمر هام للغاية من أجل مضاعفة حجم الاستثمار. 

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