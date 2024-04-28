التوقعات الفلكية ليوم 28 أبريل 2024

يقدم “الدستور” في التقرير التالي حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الاحد الموافق 28 أبريل 2024 حسب موقع Hindustan times على النحو التالي.

جاء حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية كما يلي:-

الحمل

احذر من التجاوزات لتظل بصحة جيدة. أنت على وشك اغتنام الفرصة لتعزيز أرباحك. سيكون الآباء داعمين بشكل خاص لجميع مساعيك. من المؤكد أن الباحثين عن المتعة سيقومون برحلة ترفيهية إلى مكان مثير. من المرجح أن يتم رد الجميل من قبل شخص ما على الجبهة الاجتماعية. قد تجد نفسك في مزاج استبطاني اليوم.

الثور

إن الحفاظ على لياقتك من خلال التدريبات اليومية من شأنه أن يجعلك مخزنًا للطاقة. قد يحتاج البعض منكم إلى اختصار الوقت لسداد القرض. لا يمكن استبعاد المواجهة مع الوالدين أو الأشقاء. من المحتمل أن تعض حشرة السفر البعض، لكن المغادرة قد تصبح مشكلة. سيكون الانضمام إلى مجموعة دراسية على الصعيد الأكاديمي خطوة في الاتجاه الصحيح. ليس من الضروري أن تفتح قلبك للجميع.

الجوزاء

سوف تساعد جهودك الخاصة في التخلص من التوتر وتحقيق الاتزان العقلي. ستكون في وضع يسمح لك بكسب المال الجيد والاحتفال الجاد! قد يتعين تأجيل مشروع المنزل بسبب ضيق الوقت. فرصة السفر قد تأتي في طريقك. قد تحصل على فرصة لمشاهدة شيء مثير.

السرطان

قد يكون العلاج المنزلي فعالًا في علاج مشكلة صحية مستمرة. تدخل الفترة الأكثر ملاءمة فيما يتعلق بالشؤون المالية. سيتم تسوية الوضع الداخلي وديًا من خلال مبادرتك. قد يكون هناك حاجة لك للسفر خارج المدينة. قد تأتي فرصة الدراسة في الخارج لأولئك الذين كانوا يحاولون ذلك لفترة طويلة.

الاسد

يمكن توقع تحسن واضح في اللياقة البدنية. من غير المرجح أن تنتهي مشاكلك المالية قريبًا. قد لا تجد الوقت الكافي لقضائه مع أحبائك بسبب جدول أعمالك المزدحم. قد تتطلب عودة شخص ما إلى الوطن احتفالًا، لذا استعد على الفور! سافر بخفة حتى لا تواجه مشاكل في رحلة طويلة. يمكن أن يجعلك التجمع الاجتماعي في مركز الصدارة. من المرجح أن تبقيك الذكريات السعيدة في مزاج مبهج.

العذراء

الأكل غير المنتظم قد لا يكون في صالحك. وسيكون الاستقرار على الجبهة المالية بمثابة ارتياح للبعض. من المرجح أن يكسب العاملون في مجالات الفن والترفيه جيدًا. قد تكون المبادرة التي يتخذها أحد أفراد العائلة ذات فائدة كبيرة لك. إن الانطلاق مبكرًا سيجعل الرحلة الطويلة مريحة. من المرجح أن يساعدك تركيزك على تحقيق ما خططت له.

الميزان

التغيرات الموسمية قد تضعك في السرير بسبب المرض. سيأتي المال عندما تنتشر الأخبار عن مهاراتك. من المقرر أن يجلب الوافد الجديد الفرح والسعادة في الأسرة. من المحتمل أن تقوم بدعوة شخص ما تنقر معه لتناول وجبة أو للنزهة. إن القيام بخدمة لشخص ما على الجبهة الاجتماعية سوف يمنحك نقاط الكعكة. ستجد نفسك لائقًا بما يكفي لممارسة بعض الألعاب الرياضية الجادة.

العقرب

الصحة الحكيمة تشعر أنك على قمة العالم. قد يأتيك المال من جهة غير متوقعة. ومن المرجح أن يتطور الوضع الأكثر تشجيعًا على الجبهة الداخلية. هذا يوم جيد للقيام برحلة لمقابلة شخص عزيز عليك. توقع حياة اجتماعية أكثر حدوثًا. يشار إلى التعامل بنجاح مع الموقف العصيب. سوف تتمكن من إدارة تغيير المشهد للاسترخاء.

القوس

يمكن أن يكون لتغير الطقس أثره، لذا اتخذ التدابير الوقائية. من المرجح أن يضيف أولئك الذين يقومون برحلة تسوق إلى قطتهم. سيكون من الممتع السفر إلى مكان جذب سياحي. من الأفضل أن تأخذ بعض النصائح لاتخاذ الاتجاه الصحيح في الشأن المنزلي. إن تفانيك في أداء المهمة سوف يؤدي إلى اكتمالها في وقت قياسي. النظرة الإيجابية ستساعدك على التخلص من السلبية بداخلك.

الجدي

لا يمكن استبعاد الضغط النفسي والتوترات بالنسبة للبعض. قد تشعر ربات البيوت بأنهن مثقلات بالأعمال المنزلية. السفر شمالًا سيكون ميمونًا ويحقق رغباتك. قد يكون تنظيم مناسبة أو حفلة في قمة اهتماماتك اليوم. قد يتطور موقف حيث يتعين عليك الدفاع عن حقوقك. تهدد المنافسة الشديدة بتدمير أحلامك الرياضية.

الدلو

كل الأوجاع والآلام التي كنت تعاني منها، تختفي ببساطة. قد تحتاج إلى مراقبة النفقات عن كثب لتوفير الضروريات. سيتم التغلب على التوترات الداخلية من خلال التخلي عن ضغائن الماضي. قد تنجذب نحو الروحانية وربما تخطط للقيام بالحج. سوف يقوم المستأجرون الجيدون بإنهاء المسودة لبعض أصحاب المنازل الذين يتطلعون إلى استئجار أماكن عملهم. يمكنك طلب دعم شخص ما لتعزيز اهتماماتك الاجتماعية.

الحوت

العادات الغذائية الصحية سوف تجدك يقظًا وحيويًا. يمكن لأولئك الذين يشعرون بالقلق بشأن وضعهم المالي أن يرتاحوا بسهولة. قد يحاول الوالدان أو أحد كبار العائلة تقليص أوقات السهر. ستبقى الرحلة التي تم القيام بها هادئة. من المحتمل أن يبحث بعضكم عن صديق قديم أو ابن عم بعيد. لا تضع الكثير من الثقة على أولئك الذين تعرفهم بشكل عرضي فقط. سوف تحتاج إلى التفكير في طرق للتخلص من التوتر عقلك