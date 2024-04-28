وزير الري: نصيب الفرد من المياه في مصر 50 % من خط الفقر العالمي

تم مشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع للمياه في بغداد، والذي عُقد تحت شعار "نحو مستقبل مائي أفضل.. معًا أفضل".

وقد قدم الدكتور سويلم التهنئة لجمهورية العراق الشقيقة لاستضافتها لهذا المؤتمر، الذي بدأت وزارة الموارد المائية والري العراقية تنظيمه في عام 2021، وأصبح يشكل منصة حيوية لتبادل المعرفة والتكنولوجيا والدراسات الرامية لتحسين إدارة ومعالجة المياه لخدمة الشعوب. كما أشار إلى أهمية المحاور الأربعة للمؤتمر، خاصة في ظل الظروف الخاصة بالمنطقة العربية، التي تعاني من نقص المياه والتغيرات المناخية التي تزيد من تحديات الحفاظ على موارد المياه.

وأكد أن هذا اللقاء يأتي في وقت يواجه فيه إخواننا في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحديات متزايدة في توفير احتياجاتهم من المياه، خاصة بسبب الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة التي تشكل تهديدًا خطيرًا وكارثيًا للوضع الإنساني. وأشار إلى أن توفير المياه هو خدمة إنسانية يكفلها القانون الإنساني الدولي، ولا يمكن تجاهل آثار الحروب على إمداد السكان بالاحتياجات الأساسية للحياة، مثل المياه والغذاء والكهرباء.

وأشار إلى أن تدهور الأوضاع الإنسانية وفقدان الاحتياجات الأساسية للحياة يزيد من عدد الضحايا بصورة كبيرة.

نصيب الفرد من المياه المتجددة إلى ٥٠% من خط الفقر المائي العالمي

وسلط الدكتور سويلم الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه إدارة الموارد المائية في مصر، حيث يصل نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة إلى حوالي ٥٠% من خط الفقر المائي العالمي، مع اعتماد كبير وبشكل حصري على مياه نهر النيل الذي يوفر أكثر من ٩٨% من احتياجات البلاد المائية، كما تخصص مصر نحو ٧٥% من مواردها المائية للزراعة، وهو ما يعزز استدامة سبل العيش للسكان، وأمام هذه التحديات تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية المتجددة.. مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، وذلك على التوازي مع سياسة غذائية توازن ما بين إنتاج الغذاء واستيراده لتوفير الأمن الغذائي.