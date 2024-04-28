الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الري: نصيب الفرد من المياه في مصر 50 % من خط الفقر العالمي

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم

تم مشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع للمياه في بغداد، والذي عُقد تحت شعار "نحو مستقبل مائي أفضل.. معًا أفضل".

وقد قدم الدكتور سويلم التهنئة لجمهورية العراق الشقيقة لاستضافتها لهذا المؤتمر، الذي بدأت وزارة الموارد المائية والري العراقية تنظيمه في عام 2021، وأصبح يشكل منصة حيوية لتبادل المعرفة والتكنولوجيا والدراسات الرامية لتحسين إدارة ومعالجة المياه لخدمة الشعوب. كما أشار إلى أهمية المحاور الأربعة للمؤتمر، خاصة في ظل الظروف الخاصة بالمنطقة العربية، التي تعاني من نقص المياه والتغيرات المناخية التي تزيد من تحديات الحفاظ على موارد المياه.
وأكد أن هذا اللقاء يأتي في وقت يواجه فيه إخواننا في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحديات متزايدة في توفير احتياجاتهم من المياه، خاصة بسبب الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة التي تشكل تهديدًا خطيرًا وكارثيًا للوضع الإنساني. وأشار إلى أن توفير المياه هو خدمة إنسانية يكفلها القانون الإنساني الدولي، ولا يمكن تجاهل آثار الحروب على إمداد السكان بالاحتياجات الأساسية للحياة، مثل المياه والغذاء والكهرباء.

وأشار إلى أن تدهور الأوضاع الإنسانية وفقدان الاحتياجات الأساسية للحياة يزيد من عدد الضحايا بصورة كبيرة.

نصيب الفرد من المياه المتجددة إلى  ٥٠% من خط الفقر المائي العالمي

وسلط الدكتور سويلم الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه إدارة الموارد المائية في مصر، حيث يصل نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة إلى حوالي ٥٠% من خط الفقر المائي العالمي، مع اعتماد كبير وبشكل حصري على مياه نهر النيل الذي يوفر أكثر من ٩٨% من احتياجات البلاد المائية، كما تخصص مصر نحو ٧٥% من مواردها المائية للزراعة، وهو ما يعزز استدامة سبل العيش للسكان، وأمام هذه التحديات تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية المتجددة.. مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، وذلك على التوازي مع سياسة غذائية توازن ما بين إنتاج الغذاء واستيراده لتوفير الأمن الغذائي.

نصيب الفرد من المياه المتجددة إلى ٥٠ من خط الفقر المائي العالمي خط الفقر المائي قطاع غزة آثار الحروب المياة والصرف الصحي الأراضي الفلسطينية

مواد متعلقة

وزير الرى: المشروعات القومية أتاحت إعادة استخدام 26 مليار متر مكعب سنويًا من مياه الصرف الزراعى

وزير الري: لتنفيذ أعمال التبطين بمواد صديقة للبيئة وإختيار تقنيات ومواد بناءًا على طبيعة التربة

الأكثر قراءة

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

تحدث عنها الرئيس.. ما هى صناعة "التعهيد" وكيف تحقق آلاف الدولارات من خلالها شهريًا؟

صور "عروسى قنا" ضحيتى انقلاب سيارة الزفاف

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو مضايقات السياح من المتسولين فى الحسين

ناس واصلة وقتل بالسم.. شائعات قادت رواد على السوشيال ميديا للمحاكمة فى قضية نيرة صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة