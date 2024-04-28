سر نشر فيديو لمحتجزين إسرائيليين فى هذا التوقيت؟.. القاهرة الإخبارية تكشف

أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نشر المقاومة الفلسطينية لفيديو يظهر محتجزين إسرائيليين يحمل رسائل معينة يأتي في توقيت استراتيجي، وفي كل مرة يتم نشر فيديو جديد لأحد المحتجزين، يشهد الأرض تحركًا فوريًا وفعّالًا.

وأوضحت "أبو شمسية" أن الأسبوع الماضي شهد نشر فيديو لمحتجز إسرائيلي، وتجمعت تظاهرات عفوية أمام مقر الحكومة الإسرائيلية، وأمام مركز إقامة بنيامين نتنياهو، وحتى في القدس المحتلة.

وأكدت أن هذه المرة، تم نشر فيديو لمحتجزين إسرائيليين ربما يهدف إلى إيصال رسائل محددة، وذلك في يوم السبت، وهو من أكبر الأيام التي يشارك فيها حشود من المتظاهرين الإسرائيليين من عوائل المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن نشر هذا الفيديو أدى إلى تحرك وضغط أوسع من عوائل المحتجزين، وعلى الرغم من مزاعم نتنياهو بأن المزيد من الضغط العسكري على رفح وقادة حماس قد يؤدي إلى انفراجات في صفقة التبادل، إلا أن الشارع الإسرائيلي رفض هذا السيناريو، كما أكدت بيانات عائلات المحتجزين لدى المقاومة.