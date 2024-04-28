الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سر نشر فيديو لمحتجزين إسرائيليين فى هذا التوقيت؟.. القاهرة الإخبارية تكشف

لقطة من فيديو المحتجزين
لقطة من فيديو المحتجزين

أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نشر المقاومة الفلسطينية لفيديو يظهر محتجزين إسرائيليين يحمل رسائل معينة يأتي في توقيت استراتيجي، وفي كل مرة يتم نشر فيديو جديد لأحد المحتجزين، يشهد الأرض تحركًا فوريًا وفعّالًا.

 

وأوضحت "أبو شمسية" أن الأسبوع الماضي شهد نشر فيديو لمحتجز إسرائيلي، وتجمعت تظاهرات عفوية أمام مقر الحكومة الإسرائيلية، وأمام مركز إقامة بنيامين نتنياهو، وحتى في القدس المحتلة.

 

وأكدت أن هذه المرة، تم نشر فيديو لمحتجزين إسرائيليين ربما يهدف إلى إيصال رسائل محددة، وذلك في يوم السبت، وهو من أكبر الأيام التي يشارك فيها حشود من المتظاهرين الإسرائيليين من عوائل المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

 

وأشارت إلى أن نشر هذا الفيديو أدى إلى تحرك وضغط أوسع من عوائل المحتجزين، وعلى الرغم من مزاعم نتنياهو بأن المزيد من الضغط العسكري على رفح وقادة حماس قد يؤدي إلى انفراجات في صفقة التبادل، إلا أن الشارع الإسرائيلي رفض هذا السيناريو، كما أكدت بيانات عائلات المحتجزين لدى المقاومة.

دانا أبو شمسية القاهرة الإخبارية المقاومة الفلسطينية محتجزين إسرائيليين المقاومة فيديو لمحتجز إسرائيلي محتجز إسرائيلي تظاهرات الحكومة الاسرائيلية غزة بنيامين نتنياهو نتنياهو القدس المتظاهرين الإسرائيليين حماس رفح قادة حماس صفقة التبادل

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مسؤولون بالمؤسسة الأمنية والعسكرية يؤكدون دفع نتنياهو نحو صفقة الآن

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل.. حزب الله يستهدف إسرائيل بـ"مسيّرات انقضاضية وصواريخ موجهة"

عاجل.. صفارات الإنذار تدوى فى قاعدة ميرون العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية (فيديو)

عاجل| حماس: تسلمنا المقترح والرد خلال أيام.. ومسئول إسرائيلى: جادون فى التوصل لاتفاق

"خناقة هزت ليفربول".. أحمد موسى يتحدث عن أزمة صلاح ومدربه كلوب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية: يجب استقالة كل شاغلى المناصب السياسية والأمنية يوم 7 أكتوبر

إعلام عبري: المقترح المصري الجديد يقدم تنازلات كبيرة من جانب إسرائيل

تحطم سيارة وزير إسرائيلى بحادث سير وإصابة والده بجروح خطيرة (فيديو)