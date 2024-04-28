رئيس وزراء أوكرانيا: جميع النفقات الاجتماعية بالبلاد هذا العام سيمولها الشركاء

قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال إن جميع النفقات الاجتماعية للبلاد هذا العام سيتم تمويلها بالكامل بفضل الدعم المالي للشركاء.

وأضاف شميهال، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم"،: "نحن على يقين بأننا سنمول هذا العام، ولنكون صادقين، العام المقبل أيضًا بالتأكيد، جميع المدفوعات الاجتماعية، إن كل ما يتعين على الدولة الوفاء به سيتم الوفاء به فى الوقت المحدد وبالكامل".

وأضاف "وعلى وجه الخصوص، تم توفير 7.5 مليار دولار من التمويل المباشر للميزانية من الولايات المتحدة لتغطية هذه النفقات، وإن أوكرانيا ستحصل على 16 مليار يورو من الاتحاد الأوروبى هذا العام، وبالإضافة إلى ذلك، لدى أوكرانيا برنامج دعم مع صندوق النقد الدولى، كل هذه الموارد هى أساس تمويل الميزانية الأوكرانية".