الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رئيس وزراء أوكرانيا: جميع النفقات الاجتماعية بالبلاد هذا العام سيمولها الشركاء

رئيس الوزراء الأوكراني
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال

قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال إن جميع النفقات الاجتماعية للبلاد هذا العام سيتم تمويلها بالكامل بفضل الدعم المالي للشركاء.

 

وأضاف شميهال، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم"،: "نحن على يقين بأننا سنمول هذا العام، ولنكون صادقين، العام المقبل أيضًا بالتأكيد، جميع المدفوعات الاجتماعية، إن كل ما يتعين على الدولة الوفاء به سيتم الوفاء به فى الوقت المحدد وبالكامل".

 

وأضاف "وعلى وجه الخصوص، تم توفير 7.5 مليار دولار من التمويل المباشر للميزانية من الولايات المتحدة لتغطية هذه النفقات، وإن أوكرانيا ستحصل على 16 مليار يورو من الاتحاد الأوروبى هذا العام، وبالإضافة إلى ذلك، لدى أوكرانيا برنامج دعم مع صندوق النقد الدولى، كل هذه الموارد هى أساس تمويل الميزانية الأوكرانية".

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل.. صفارات الإنذار تدوى فى قاعدة ميرون العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية (فيديو)

عاجل| حماس: تسلمنا المقترح والرد خلال أيام.. ومسئول إسرائيلى: جادون فى التوصل لاتفاق

بعد حملة "بلاها فراخ".. تراجع كبير فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

أول تعليق من محمد عبدالمنعم على احتفاله بالهدف أمام مازيمبى

سأشعل النيران.. ماذا قال محمد صلاح عن مشادته مع كلوب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية: يجب استقالة كل شاغلى المناصب السياسية والأمنية يوم 7 أكتوبر

إعلام عبري: المقترح المصري الجديد يقدم تنازلات كبيرة من جانب إسرائيل

تحطم سيارة وزير إسرائيلى بحادث سير وإصابة والده بجروح خطيرة (فيديو)