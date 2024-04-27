المشدد 8 سنوات لـ عامل تعدى على طفلة من ذوي الهمم فى بني سويف

قضت محكمة جنايات بنى سويف، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 8 سنوات في قضية اتهامه بهتك عرض طفلة من ذوي الهمم، وتعاطيه المخدرات وغرامة 10 آلاف جنيه والزمته بالمصروفات الجنائية.

وكانت النيابة العامة في 15 نوفمبر 2023 أحالت متهما يدعى ( إ. ر. ب) إلى محكمة الجنايات ووجهت له تهمة هتك عرض الطفلة المجني عليها ( أ. أ.خ) بالقوة الواقعة عليها بأن قام بمباغتتها ممسكًا بصدرها خدشًا بذلك حيائها ومنتهكًا لبراءتها في منطقة ابنى بيتك بالحى السادس بمدينة بنى سويف الجديدة.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم بأنه أحرز بقصد التعاطى جوهرًا مخدرًا «الحشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وقامت المحكمة بمواجهة المتهم (إ.ر.ب) بالطفلة المجنى عليها (أ.ا.خ.م) 16 سنة، طالبة من ذوى الهمم خلال الجلسة لبيان عما إذا كان المتهم الذي قام بالتعدى على المجنى عليها من عدمه فقررت الطفلة أمام المحكمة بأن المتهم هو من قام بالتعدى عليها في مناطق حساسة في الشارع وعقب صراخى فر هاربا.

وإستمعت المحكمة إلى أقوال والدة المجنى عليها (إ.م.س ) 43 سنة ربة منزل قائلة انه بتاريخ 5 يوليو 2023 بمنطقة إبنى بيتك بالحى السادس بمدينة بنى سويف الجديدة وفى نحو الساعة الرابعة مساء، وأثناء تواجدى بمسكنى فوجئت بعودة نجلتى الطفلة المجنى عليها «أ. أ. خ أ» لمسكنها، في حالة بكاء شديدة وأبلغتنى بقيام المتهم بمباغتتها وأمسك بصدرها كرهًا عنها منتهكًا براءتها، ثم فر هاربًا على إثر صراخها.