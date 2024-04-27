يضم كوادر نقابية ومرشحين سابقين.. إطلاق تيار "المحامين المستقلين"

أعلن عدد من المحامين الحاصلين على نسب أصوات مرتفعة في انتخابات مجلس نقابة المحامين الأخيرة -دون الفائزين-، تشكيل تيار "المحامين المستقلين".

ويضم التيار في عضويته كلا من: الدكتور أيمن عطالله، مقدم برنامج الافوكاتو، وخلف شعيب، المحامي السكندري، وعيد الخطيب، أمين صندوق نقابة محامي كفر الشيخ، والهيثم تيسير، أمين نقابة محامي البحيرة، وسامح محمد مريت، نقيب محامي الخانكة.



ووفق بيان الإطلاق فإن التيار يهدف إلى متابعة الأداء النقابي سواء في النقابة العامة أو الفرعيات، وكذلك نشر الوعي النقابي بين أعضاء الجمعية العمومية وحث الشباب على الاحتكاك به.

وأشار: نحسب أنفسنا من المعارضة النقابية دون أي مواقف مسبقة.. سنعارض حينما يحيد المجلس عن الصواب وسنؤيد حينما يلتزم بذلك، وسوف نحرص على الاستجابة لنبض الجمعية العمومية وأن نكون انعكاسا صادقا لمواقفها.

وأكد التيار أنه سوف يسعى في الفترة المقبلة إلى ضم عناصر جديدة لتشكيله ممن لهم ثقل ووجود وفاعلية بين أعضاء الجمعية العمومية، وأنه سوف يحتك بكل القضايا النقابية من موقف مساند فقط لرغبات وآمال ومصالح أعضاء الجمعية العمومية.





تشكيل مجلس نقابة المحامين

وسبق أعلن المستشار محمد أبوضيف باشا، الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، عن نتيجة انتخابات نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة التي تم عقدها السبت ٢٣ مارس.

وفاز النقيب الحالي عبدالحليم علام بمنصب نقيب المحامين لدورة جديدة تنتهي في 2028 بواقع 23 ألفًا و955 صوتًا، فيما حصل سامح عاشور على 20316 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة، بينما حصل نبيل عبدالسلام على 12 ألفًا و87 صوتًا.

وفاز بعضوية مجلس النقابة العامة على مقاعد الإدارات القانونية كل من أسامة سالمان بـ15 ألفًا و٦٩٥ صوتًا، وحسام مصطفى بـ١٢ ألفًا و٩١٠ أصوات، وأحمد حسام سالم بـ١١ ألفًا و٤٤٤ صوتًا.

فيما فاز ٨ أعضاء بمقاعد محاكم الاستئناف، أولهم أبوبكر ضوة بـ١٦ ألفًا و٤٠١ صوت عن محكمة استئناف القاهرة، ومحمد عبدالوهاب بـ١٢ ألفًا و٢٧٢ صوتًا عن محكمة استئناف الإسكندرية، ومجدي سخى بـ١١ ألفًا و٨٨٢ صوتًا عن محكمة الإسماعيلية وناصر العمري بـ ١٠ آلاف و٨٨٦ صوتًا عن محكمة المنصورة، ومحسن لطفي بـ٩ آلاف و٣٣٦ صوتًا عن محكمة طنطا، ومحمد الكسار بـ١٢ ألفًا و٢٩٣ صوتًا عن بني سويف ومحمد كركاب بـ١٢ ألفًا و٣٤٨ صوتًا عن أسيوط وعبدالمجيد هارون بـ١٦ ألفًا و٧٦١ صوتًا عن قنا.

فيما فاز بعضوية مجلس النقابة دون محاكم الاستئناف ١٧ مرشحًا هم: ممدوح علي عبدالعال وإبراهيم عزالعرب وسعيد عبدالخالق ومحمد هيبة ويحيى التوني ومحمود الداخلي ومحمد فزاع وعيسى أبوعيسى وعمر هريدي وربيع الملواني ومحمود تفاحة والسيد جابر مكي وأحمد أسامة وعمرو الخشاب ومحمد إبراهيم عيسى والسيد حسن ومحمد راضي مسعود.