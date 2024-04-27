الآخرة خير وأبقى.. رمضان عبد المعز: لا تبك على شىء فاتك فى الدنيا

قال الشيخ رمضان عبد المعز، عالم من علماء الأزهر الشريف، إن الحياة الدنيا فانية غير باقية، ولهذا لا يستوي في الحياة المؤمن والكافر، والخبيث والطيب، حيث إن الآخرة هي دار المستقر والخلود.

المقارنات بالقرآن الكريم



وأكد عبد المعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن القرآن الكريم به الكثير من المقارنات، ولهذا جاء بالقرآن الكريم "هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون"، وهذه المقارنة هدفها التذكرة والعظة.

وأضاف في حديثه، أن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الدين لمن يحب، لذا حفظ جزء من القرآن أعظم بكثير من الشخص الذي يملك ما لايحصى ولا يعد من المال، معبرًا: "بلاش الدنيا تشغلك ولا تبكي على شيء فاتك فيها".

تفاصيل «لعلهم يفقهون»

يقدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "DMC".

يعطي البرنامج المعلومات الفقهية والدينية بشكل عام وميسر دون تنفير، وهو ما أسهم في إقبال المشاهدين على البرنامج بشكل كبير.