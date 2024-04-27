بيرنلى يفرض تعادلًا إيجابيًا على مانشستر يونايتد بالدورى الإنجليزى

فرض فريق بيرنلي التعادل على مضيفه مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، بهدف لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بدون أهداف.

واستحوذ لاعبو فريق بيرنلي على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين ولكن بأفضلية واضحة لفريق بيرنلي.

وأهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل خلال أحداث الشوط الأول.

وسدد لاعبو بيرنلي 5 كرات على المرمى من 9 محاولات، وخرجت 4 كرات من الملعب، مقابل تسديدتين من 12 محاولة لفريق مانشستر يونايتد وخرجت 10 كرات من الملعب.

واستحوذ لاعبو بيرنلي على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 51% مقابل 49% لصالح فريق مانشستر يونايتد.

واستمر استحواذ فريق بيرنلي على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما تحولت الخطورة الهجومية للاعبي مانشستر يونايتد.

وافتتح أنتوني التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 79.

وتحصل فريق بيرنلي على ركلة جزاء في الدقيقة 78 سجلها زكي عمدوني.

واستمرت المحاولات الهجومية بين لاعبي كلا الفريقين خلال الدقائق التالية من عمر المباراة.

وأهدر لاعبو مانشستر يونايتد أكثر من فرصة محققة في الدقائق الأخيرة من وقت المباراة.

وكاد كاسميرو أن يسجل هدف مانشستر يونايتد الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع بعد ركلة حرة نفذها برونو فيرنانديز وحولها كاسميرو برأسه وتصدى لها الحارس.

وسدد أمادو ديالو كرة قوية ناحية المرمى في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلًا من الضائع وجاءت بين يدي الحارس.

واخترق ويسلون أوديبرت، مهاجم بيرنلي منطقة جزاء مانشستر يونايتد في الدقيقة 94 وسدد كرة قوية ناحية المرمى تصدى لها الحارس أونانا.

وسدد أمادو ديالو كرة قوية ناحية المرمى في الهجمة الأخيرة للمباراة ولكن تسديدته ارتطمت بجسد زميله برونو فيرنانديز.

وسدد لاعبو مانشستر يونايتد 9 كرات على المرمى من 25 فرصة وخرجت 16 كرة من الملعب، مقابل 7 تسديدات من 16 محاولة لبيرنلي وخرجت 9 كرات من الملعب.

واستحوذ بيرنلي على مجريات اللعب بنسبة 53% مقابل 47% لصالح فريق مانشستر يونايتد.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده لـ54 نقطة في المركز السادس ويبتعد أكثر عن المنافسة على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فيما رفع بيرنلي رصيده لـ24 نقطة في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.