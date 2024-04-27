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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المؤبد لـ 3 أشخاص والسجن عامين لجامعة خردة بتهمة القتل والسرقة فى القليوبية

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لـ 3 أشخاص ولمدة عامين لجامعة خردة لاتهامهم بقتل شخص، وذلك أثناء سرقتهم لأغطية بالوعات الصرف الصحي، بدائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم ٧٩٦٣ لسنة ٢٠٢٣ جنايات قسم أول قيام "محمد ص" ٣١ سنة - سائق، و"شريف م" ٤٦ سنة وجامع خردة  و"نور ش" ١٩ سنة جامع خردة و"دنيا ح ا" ٢٥ سنة جامعة خردة، أنهم بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، أن المتهمين من الأول حتى الثالث قتلوا عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد المجني عليه “أحمد ج”  بأن اتفقوا على ارتكاب جناية السرقة - تالية الوصف - وعقب إتمامها فوجئوا بالمجني عليه يعترضهم ليضبطهم والجريمة متلبسًا بها فقرروا التخلص منه ليتمكنوا من الفرار بالمسروقات، وتعدوا عليه بأن أشهروا أداة سيخ حديدي" كانت بحوزتهم وسددوا له عدة ضربات أستقرت ببطنه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا أداة معدة للاستعمال وهي - غطاء بالوعة - المبين وصفًا وقيمة بالأوراق والتابعة لمرفق الصرف الصحي والتي أنشاتها الحكومة للمنفعة العامة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة ٢١٦ مكرر ثانيًا أ من قانون العقوبات.

وزارة الداخلية النيابة العامة قتل سرقة حبس المؤبد لـ 3 أشخاص القليوبية

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