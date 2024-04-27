منتخب مصر يتربع على عرش البطولة الإفريقية للجودو

حصد المنتخب الوطني للجودو كأس البطولة الإفريقية للكبار المقامة حاليًا في القاهرة بمشاركة 35 دولة. واحتل منتخب مصر صدارة ترتيب البطولة بـ8 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، ليؤكد تفوق الجودو المصري قاريًا وعالميًا.

وجاءت ميداليات منتخب الجودو اليوم كالتالي: عبدالرحمن محمد (81 كجم) - ميدالية ذهبية علي حازم (90 كجم) - ميدالية ذهبية محمد أبورقية (+100 كجم) - ميدالية ذهبية يسري سامي (60 كجم) – ميدالية فضية أحمد عبدالرحمن (66 كجم) – ميدالية فضية محمد عبدالموجود (66 كجم) – ميدالية برونزية كريم صبحي (100 كجم) - ميدالية برونزية آية إيهاب (78 كجم) - ميدالية برونزية كما حصد منتخب الكاتا أيضًا كأس بطولة إفريقيا ب6 ميداليات جاءت كالتالي:

ناجي نو كاتا محمد نصرالله – أحمد عبدالسلام | ميدالية ذهبية كتامي نو كاتا أسامة عاشور – محمد حسن | ميدالية ذهبية كيمي نو كاتا أحمد العكازي – أحمد عصام | ميدالية ذهبية كودوكان كوشن جيتسو مجدي محمود – بلال ياسر | ميدالية فضية ناجي نو كاتا علي عبدالله – هشام خالد | ميدالية برونزية كيمي نو كاتا خالد إبراهيم – حسام عبدالفتاح | ميدالية برونزية وشارك في منافسات البطولة الإفريقية للجودو بالقاهرة 35 دولة وهي: أنجولا – الجزائر – بوتسوانا - بنين – بوروندي – الكاميرون – الرأس الأخضر – بوركينا فاسو - إفريقيا الوسطى – تشاد – جزر القمر – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – جيبوتي – الجابون – جامبيا – غينيا – غينيا بيساو – كينيا – مدغشقر – مالاوي – مالي – موريشيوس – المغرب – موزمبيق – النيجر – رواندا - ساو تومي وبرينسيبي – السنغال – جنوب أفريقيا – توجو – تونس – تنزانيا – زامبيا – مصر. وتقام منافسات البطولة الإفريقية للجودو خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

وتحظى بأهمية كبيرة نظرًا لكونها إحدى البطولات المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024، ويحصل صاحب المركز الأول على 700 نقطة، ويعتمد نظام التأهيل لأوليمبياد باريس في الجودو، على جمع النقاط من خلال المشاركة في البطولات الدولية والقارية، وهو نظام صعب يتطلب المشاركة في أكبر عدد من البطولات وحصد الألقاب من أجل خطف تذكرة التأهل للأوليمبياد.