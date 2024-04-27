السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب مصر يتربع على عرش البطولة الإفريقية للجودو

 حصد المنتخب الوطني للجودو كأس البطولة الإفريقية للكبار المقامة حاليًا في القاهرة بمشاركة 35 دولة. واحتل منتخب مصر صدارة ترتيب البطولة بـ8 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، ليؤكد تفوق الجودو المصري قاريًا وعالميًا.

وجاءت ميداليات منتخب الجودو اليوم كالتالي: عبدالرحمن محمد (81 كجم) - ميدالية ذهبية علي حازم (90 كجم) - ميدالية ذهبية محمد أبورقية (+100 كجم) - ميدالية ذهبية يسري سامي (60 كجم) – ميدالية فضية أحمد عبدالرحمن (66 كجم) – ميدالية فضية محمد عبدالموجود (66 كجم) – ميدالية برونزية كريم صبحي (100 كجم) - ميدالية برونزية آية إيهاب (78 كجم) - ميدالية برونزية كما حصد منتخب الكاتا أيضًا كأس بطولة إفريقيا ب6 ميداليات جاءت كالتالي:

 ناجي نو كاتا محمد نصرالله – أحمد عبدالسلام | ميدالية ذهبية كتامي نو كاتا أسامة عاشور – محمد حسن | ميدالية ذهبية كيمي نو كاتا أحمد العكازي – أحمد عصام | ميدالية ذهبية كودوكان كوشن جيتسو مجدي محمود – بلال ياسر | ميدالية فضية ناجي نو كاتا علي عبدالله – هشام خالد | ميدالية برونزية كيمي نو كاتا خالد إبراهيم – حسام عبدالفتاح | ميدالية برونزية وشارك في منافسات البطولة الإفريقية للجودو بالقاهرة 35 دولة وهي: أنجولا – الجزائر – بوتسوانا - بنين – بوروندي – الكاميرون – الرأس الأخضر – بوركينا فاسو - إفريقيا الوسطى – تشاد – جزر القمر – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – جيبوتي – الجابون – جامبيا – غينيا – غينيا بيساو – كينيا – مدغشقر – مالاوي – مالي – موريشيوس – المغرب – موزمبيق – النيجر – رواندا - ساو تومي وبرينسيبي – السنغال – جنوب أفريقيا – توجو – تونس – تنزانيا – زامبيا – مصر. وتقام منافسات البطولة الإفريقية للجودو خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

وتحظى بأهمية كبيرة نظرًا لكونها إحدى البطولات المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024، ويحصل صاحب المركز الأول على 700 نقطة، ويعتمد نظام التأهيل لأوليمبياد باريس في الجودو، على جمع النقاط من خلال المشاركة في البطولات الدولية والقارية، وهو نظام صعب يتطلب المشاركة في أكبر عدد من البطولات وحصد الألقاب من أجل خطف تذكرة التأهل للأوليمبياد.

المنتخب الوطني للجودو كأس البطولة الأفريقية البطولة الأفريقية للكبار التأهيل لأولمبياد باريس في الجودو المنتخب الوطني للجودو كأس البطولة الأفريقية للكبار

مواد متعلقة

منتخب الجودو يضيف ذهبية وفضية لمصر فى دورة الألعاب الإفريقية

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سأشعل النيران.. ماذا قال محمد صلاح عن مشادته مع كلوب؟

"البحوث الزراعية" تكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن فى الأسواق (فيديو)

توتر وانفلات أعصاب.. مشادة بين صلاح وكلوب بعد هدف وست هام (فيديو)

غدًا.. الحكم فى تعويض ممدوح عباس بسبب شطبه من الزمالك

"خناقة محمد صلاح وكلوب" تتصدر مواقع التواصل الاجتماعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس