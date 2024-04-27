طارق فهمى: مصر تطرح الرؤية الأشمل لتنفيذ مرحلة حل الدولتين تدريجيًا

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الوفد الأمنى المصري يجرى لقاءات فى إسرائيل وقدم مقترحًا ثلاث مراحل سياسية مرتبطة بهذه التغييرات التى يمكن أن تتم وخصوصًا المتعلقة بإجراءات بناء الثقة والإفراج عن عدد من المحتجزين من 30 إلى 40 وعودة النازحين.

إسرائيل تشهد حالة من الفوضى السياسية والأمنية



وأضاف فهمى، فى تصريح لـ«الدستور»، أن القضية ليست فى وقف إطلاق النار، ولكن وقف تنفيذ عملية رفح، وبالتالى إسرائيل تشهد حالة من الفوضى السياسية والأمنية إذا صح التعبير، وهذا مرتبط بجملة من الاعتبارات المتعلقة بالمشهد وحرص القاهرة على عدم إتمام عملية رفح لأنه ستكون لها ارتدادات كبيرة.



وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هناك تحفظات كثيرة على الأداء الأمنى والعسكرى من قبل الحكومة الإسرائيلية، وتهديدات بالاستقالة، مما قد يغير مكونات الائتلاف الحاكم فى إسرائيل.

الدور المصري فى الملف الفلسطينى هو دور قائد ورائد



وأكد أن الدور المصري فى الملف الفلسطينى هو دور قائد ورائد، مشيرًا إلى أن القطريين انسحبوا انسحابًا تكتيكيًا واضطراريًا، لكن فى النهاية المصريون يسجلون حضورًا ربما لاعتبارات متعلقة بالموقف المصري وخبرة المفاوض المصري ودعم مصر على المستوى الإنساني السياسي الاستراتيجي الأمنى، موضحًا أن مصر تتحرك فى اتجاهات عديدة فى هذا الإطار، مما يؤكد على عمق الحضور المصري فى ملف القضية الفلسطينية.



ولفت إلى أن مصر تطرح الرؤية الأشمل الكاملة مرتبطة بما يمكن أن يتم فى الفترة المقبلة والانتقال تدريجيًا بفكرة تنفيذ مرحلة حل الدولتين وليس مجرد إتمام صفقة أو غير ذلك، متابعًا: وفى تقديري أن هذا أمر مهم يمكن أن يبنى عليه فى إطار من الحسابات والتقديرات الكبيرة بصورة أو بأخرى.