"الرياضة" تستقبل المشاركين فى ملتقى الشباب الدولى للذكاء الاصطناعى

استقبلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، أول الوفود المشاركة في ملتقى الشباب الدولي للذكاء الاصطناعي الثاني، والذي تنفذه برعاية مجلس الوزراء خلال الفترة من ٢٧ أبريل حتى ٢ مايو ٢٠٢٤.

وضم أول الوفود المشاركة دول (السعودية - الأردن - الكويت - أمريكا - بريطانيا - غينيا - المغرب - الصين - لبنان).

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على إطلاق المهارات الإبداعية وتفعيل طاقات الشباب وفكرهم في كل الجوانب الثقافية والعلمية وتنمية وصقل مهاراتهم واكتشاف المتميز منها، ودعمها من أجل تحقيق التنمية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية بين الشباب المصري وشباب دول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، بجانب توطيد العلاقات بين شباب دول العالم والشباب المصري والتعرف على الحضارات التاريخية والموروثات الثقافية والعلمية.

وزارة الشباب والرياضة تنفذ برنامج "علمني حرفة" بمحافظتي المنيا وبني سويف

نفذت وزارة الشباب والرياضة برنامج "علمني حرفة" بمحافظتي المنيا وبني سويف، بمشاركة ٥٠ مستفيدًا "شبابًا وفتيات" من أبناء محافظات المنيا وبني سويف (إقليم شمال الصعيد) في المرحلة السنية من (١٨ - ٤٠) سنة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بنشر ثقافة العمل الحر للشباب والاهتمام بتنفيذ دورات تدريبية حرفية داخل مراكز الشباب بالمحافظات، ليصبحوا أصحاب مشروعات صغيرة، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة التي تمكنهم من تسويق منتجاتهم ليصبحوا رواد أعمال في المستقبل القريب، وذلك لمواجهة سوق العمل والقضاء على البطالة، وخلق فرص عمل حقيقية.

وتم تنفيذ البرنامج بمركز شباب ماقوسة بمحافظة المنيا، وتم التدريب على حرفة "أعمال الدهانات" لذوي الهمم، بالتعاون مع مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا، كما تم تنفيذ البرنامج بمركز شباب منقريش بمحافظة بني سويف وتم التدريب على حرفة "الإكسسوار".