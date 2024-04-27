السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رئيس منتدى الاقتصادى العالمى: انعقاد محادثات دولية فى الرياض حول غزة

جانب من منتدى الرياض
جانب من منتدى الرياض

أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، في تصريحاته، اليوم السبت، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعددًا من كبار المسئولين الدوليين، سيلتقون في الرياض خلال هذا الأسبوع، لعقد محادثات بهدف تعزيز الجهود نحو التوصل إلى اتفاق سلام في غزة، على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي.

وفي مؤتمر صحفي عُقِد في الرياض، أوضح بورج بريندي أنهم يأملون في أن تؤدي المناقشات التي ستجري إلى تحقيق تقدم نحو عملية المصالحة والسلام، مؤكدا أن الأزمة الإنسانية في غزة ستكون على رأس جدول الأعمال.

وأضاف بريندي أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيحضر الاجتماعات، بالإضافة إلى عدد من قادة الدول الإقليمية، بما في ذلك رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية السعودي وولي عهد عُمان ومسئولون بحرينيون.

وشدد بريندي على حضور وزير الخارجية المصري للاطلاع على نتائج جولة المحادثات التي أُجريت في إسرائيل يوم الجمعة من قِبَل المفاوضين المصريين، في محاولة لإعادة إحياء الجهود المتعثرة لإنهاء النزاع في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين.

وأشار بريندي إلى أن هناك ديناميكية جديدة تشكلت في المفاوضات بشأن الرهائن وإمكانية وقف إطلاق النار.

المنتدى الاقتصادي العالمي الرئيس الفلسطيني الرياض اتفاق سلام غزة وزير الخارجية المصري

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