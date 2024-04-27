يحسم ملفات مهمة.. أجندة اجتماع الاتحاد المصري للأوراق المالية (خاص)

يعقد الاتحاد المصري للأوراق المالية، برئاسة أشرف سالمان، غدًا الأحد، اجتماعًا موسعًا مع أمناء الحفظ العاملين في السوق المصرية؛ لحسم بعض الإجراءات العالقة بالعقود الخاصة بالتعاملات على أسهم الشركات المقيدة بالبورصة.

تقديم توصيات في شأن تنمية نشاط سوق رأس المال

قوال أحمد إكرام، نائب رئيس الاتحاد المصري للأوراق المالية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن اجتماع الغد سيناقش عددًا من المقترحات أبرزها عقود أمناء الحفظ "البنوك – الشركات القابضة"، بالإضافة إلى بعض الوظائف المتعلقة بقرارات متداخلة مع الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الموضوعات المطروحة على أجندة الاتحاد.

وحول مناقشة قضيا سوق المال والتراجعات التي ألمت بالبورصة مؤخرًا، وأزمات السوق، قال نائب رئيس الاتحاد، إن اجتماع الغد سيكون متجدد، وقد يتم مناقشة أي آراء إذا تم طرحها على مائدة الاجتماع، خاصة أن هناك أطرافًا موجودة من الهيئة العامة للراقبة المالية.

وأشار إلى أن الاتحاد دائمًا على تواصل مع هيئة الراقبة المالية والبورصة لعرض بعض المقترحات أو الإجراءات المفترض اتخاذها، لافتًا إلى أن الاتحاد سيناقش اجتماعات أخرى قادمة تتعلق بجميع أزمات سوق المال، وهو المستهدف منذ انتخابات الاتحاد.

وفي ذات السياق، لفت محمد كمال عضو، مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن اجتماع الغد يأتى تكملة لعدة اجتماعات أخرى تم عقدها "أون لاين"، موضحًا أن اجتماع الغد هو الاجتماع الأول بشكل مباشر مع أمناء الحفظ؛ لإعادة النظر في عدد من الإجراءات الخاص بالعقود المتعلقة بالأسهم، وهو الأمر الذي تم مناقشته من قبل عبر الوسائل الإلكترونية.

ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات في شأن تنمية نشاط سوق رأس المال، وزيادة الوعي به، وتبني المبادرات الداعمة للنشاط، والعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية، والتنسيق بين الأعضاء، بما يسهم في تعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الاقتصاد القومي بما يمتلكه من تشريعات مرنة ومتطورة وتقنيات تكنولوجية، وذلك من خلال دوره في تشجيع تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وجاءت انتخابات الاتحاد تفعيلًا لأحكام نص المادة 41 من قانون سوق رأس المال وكذلك للقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للأوراق المالية رقم 118 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20 لسنة 2019 بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية والقرار رقم 119 لسنة 2023 بمد مهلة اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية، حيث نص القرار رقم 119 على أن يتم مد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية لعقد أول جمعية عامة للاتحاد خلال ثلاثة أشهر اعتبارا من 18/6/2023.

ووفقا للقرار 118 بتعديل النظام الأساسي يكون لدى العضو المستقل من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الاتحاد خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال الأوراق المالية، حيث تم تعريف العضو المستقل بأنه عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بإحدى الشركات الأعضاء بالاتحاد ولا يكون مالكًا لنسبة 10% أو أكثر من حقوق التصويت أو له سيطرة فعلية على أي من تلك الشركات، على أن يكون لكافة الشركات أعضاء الاتحاد الذين لهم حق التصويت اختيار المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد كأعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.وتضمنت التعديلات تحديد من يكون له حق التصويت في الانتخابات، واقتصار ذلك على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو بالاتحاد مع السماح له تفويض العضو المنتدب للشركة أو أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا بها بالتصويت، كما يحظر نهائيًا على الشركة العضو تفويض غيرها من الشركات أو الأشخاص في الحضور نيابة عنها في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد والتصويت بالنيابة عنها، بحسب البيان.

وتم انتخاب اشرف سالمانرئيسا للاتحاد وأحمد إكرام نائبا للرئيس، كما ضم تشكيل أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للأوراق المالية 13 عضوا، هم أسامة جمال عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية ومعتزعشماوي عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية و رانية محمود علي محمود علي الجندي عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية ومحمد عبد المنعم محمد عياد عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية و أحمد محمد أشرف أبو الوفا مروان الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية و محمد أحمد كمال الدين عن الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة و راندا محمد حامد محمد عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ وباقي الأنشطة الأخرى و عمرو عبد العاطي أحمد أبو العينين عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ وباقي الأنشطة الآخر وياسر أحمد مصطفى أحمد عمارة عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ وباقي الأنشطة الأخرى و أحمد إكرام حلمي مصطفى عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ و ياسر حسنين عبد الحليم زعزع عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ و محمد علي إبراهيم جاب الله عن الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة و أشرف عبد التواب عبد الرازق سالمان عن الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة.