أطعمة الإفراط فى تناولها يصيبك بمرض السكر.. تعرف عليها

مع تزايد معدلات الإصابة بمرض السكري حول العالم، أصبحت الأنظمة الغذائية الصحية والتوعية بأهمية تناول الطعام الصحي أكثر أهمية من أي وقت مضى.

يعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة التي يمكن التحكم فيها إلى حد كبير من خلال التغذية السليمة والنمط الحياتي الصحي.

وتلعب التغذية دورًا حاسمًا في إدارة مرض السكري، حيث يؤثر ما نتناوله على مستوى السكر في الدم بشكل مباشر؛ إذا تناول الشخص الكثير من الأطعمة الغنية بالسكر والنشويات، فقد يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل مفرط، ما يزيد من مخاطر تطور المرض وتفاقم الأعراض.

وتعتمد الأسس الرئيسية للتغذية الصحية لمرضى السكري على تناول الأطعمة التي تحافظ على استقرار مستوى السكر في الدم، مثل الخضروات، والفواكه، والحبوب الكاملة، والبروتينات الصحية، بالإضافة إلى تجنب الأطعمة ذات السكريات المضافة والنشويات البسيطة.

أطعمة يُفضل تجنبها أو تقليل استهلاكها للوقاية من مرض السكري وهي:

- الحلويات

مثل الحلويات المصنوعة من السكر المكرر والدهون المشبعة مثل الكعك، والحلوى، والكوكيز.

- المشروبات الغازية والعصائر الصناعية

تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف الذي يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة.

- النشويات المكررة

مثل الخبز الأبيض، والأرز الأبيض، والمعكرونة البيضاء، والبطاطا، والموز. تحول الكربوهيدرات في هذه الأطعمة إلى سكر بسرعة في الجسم.

- العسل والسكر

يعتبران من مصادر السكريات المضافة التي يجب الحد منها.

- الوجبات الجاهزة والأطعمة المصنعة

تحتوي عادة على كميات كبيرة من السكريات المخفية والدهون المشبعة.

- المعجنات والحبوب المكررة

مثل البسكويت، والكعك، والبيتزا، والمعكرونة المصنعة، والإفراط في تناولها يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري.

تجنب الإفراط في هذه الأطعمة وتحلي مكانها بالأطعمة الطبيعية والصحية مثل الخضروات، والفواكه الطازجة، والبروتينات الصحية مثل الأسماك، والحبوب الكاملة.