بعد نجاح حملة الأسماك.. برلمانى يطالب المواطنين بمقاطعة السلع

وجّه النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، تحية قلبية لأهالي وجماهير محافظة بورسعيد الباسلة على نجاح حملتهم فى مقاطعة شراء الأسماك احتجاجًا على الارتفاع الكبير في الأسعار، والتي امتدت داخل عدد كبير من المحافظات، مشيدًا بتحقيق الحملة نجاحات كبيرة في خفض أسعار الأسماك؛ لأن قرار أهل بورسعيد الوطني بمقاطعة شراء الأسماك، هو دليل على إدراكهم قوة التضامن الشعبي في إحداث التغيير.

دعوة لمقاطعة أي سلعة يتم رفع أسعارها

وناشد "طنطاوي"، في بيان، اليوم السبت، جميع المواطنين بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، باتخاذ قرارات فورية بمقاطعة أي سلعة يتم رفع أسعارها بدون أى مبرر، مطالبًا بالبدء فورًا في مقاطعة شراء اللحوم الحمراء بعد ارتفاع سعر الكيلو من اللحوم الحمراء ما بين 400 و500 جنيه.

وأكد النائب خالد طنطاوى أن سلاح مقاطعة السلع المبالغ فى أسعارها اتضح أنه واحد من أقوى وأفضل الأسلحة لعودة الاستقرار إلى أسعار السلع، مشددًا على ضرورة اتخاذ هذا السلاح منهاج عمل لدى جميع المواطنين لمقاطعة مختلف السلع التي تباع بأسعار مغالى فيها سواء كانت سلعًا غذائية أو غير غذائية.

خفض أسعار السلع

ولفت إلى أن مساندة ودعم جهود القيادة السياسية والحكومة في ملف خفض أسعار السلع، يتطلب نشر هذا الوعي من الشعب الباسل والعظيم بمحافظة بور سعيد في جميع المحافظات، موجهًا تحية قلبية لأهل بور سعيد الذين جعلوا أكبر سوق للأسماك خالية من المشترين، ولا يُوجد بها سوى بائعي السمك، ما يؤكد نجاح حملتهم في مقاطعة الأسماك.

كما وجّه النائب خالد طنطاوي التحية والتقدير للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على تضامنه مع أهالي المحافظة في حملة المقاطعة، بعدما رفض خلال جولته مع رئيس جهاز حماية المستهلك زيارة سوق السمك، مشيرًا إلى أن اللواء عادل الغضبان كان في جولة وفي اتجاه سوق السمك والتجار قالوا له اتفضل فقال لهم: "لأ أنا مش داخل السوق إلا لما تخفضوا الأسعار".