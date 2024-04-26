الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قبل مي فاروق.. فنانات لجأن لـ"أقسام الشرطة" بسبب "ما بعد الطلاق"

مي فاروق
مي فاروق

انفصال ثم عنف وتعدٍ ومحاضر متبادلة في الشرطة، تلك سيناريوهات عاشتها أغلب المشاهير سواء في الفن أو الغناء، وكان آخرهم الفنانة مي فاروق التي حررت محضرًا ضد طليقها أشرف رجب واتهمته بالتعدي عليها بالسب والقذف والضرب، وذلك عقب نشوب خلافات بينهما تطورت إلى تعديه عليها

وسبق مي فاروق في الذهاب إلى قسم الشرطة وتحرير محضر ضد طليقها، الفنانة أيتن عامر التي اتهمت طليقها مدير التصوير محمد عز العرب في مارس 2023 بالتعدي عليها بالسب والشتم بعد اتصالها بالنجدة التي أثبتت أقوالها في المحضر.

وفي ديسمبر 2023 حررت المطربة بوسي محضرًا ضد طليقها مصفف الشعر هشام ربيع زذلك عقب مشاجرة بينهم داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة التجمع الأول انتهت داخل أقسام الشرطة.

بدأت الواقعة حين دخل هشام ربيع طليق الفنانة بوسي إلى الفندق الذي تتواجد فيه طليقته وبدأ كلاهما في التشاجر مع الآخر، واتهمت الفنانة بوسي طليقها بالتعدي عليها داخل أحد الفنادق، فيما اتهمها طليقها بسرقة بعض الدولارات والتعدى عليه.

وقررت الفنانة اللجوء للشرطة وهو أيضًا ما فعله طليقها بتحرير محضر سب وقذف، فيما حررت الفنانة محضر تعدٍ عليها من قبل طليقها.

بعد تصعيد الأمر وقبل قرار حجز الطرفين، قررت بوسي وطليقها التنازل وإثبات التصالح في محضر رسمي، وانفصلت مؤخرا بوسي عن زوجها هشام ربيع  بعد ما يقرب من عامين من زواج.

وفي مايو 2022 حررت الفنانة شيرين عبدالوهاب محضرًا بقسم شرطة ثان الشيخ زايد ضد طليقها حسام حبيب بعد طلاقهما قبل عودتهما وانفصالهما مجددًا مرة أخرى.

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