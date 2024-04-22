محمد فاروق: الزمالك يتعرض دائمًا لنكسة بعد أى فوز على الأهلى

قال محمد فاروق، نجم الأهلي السابق، إن فريق الزمالك اعتاد تحقيق نتائج سيئة عقب تحقيقه أي فوز على الأهلي في الدوري أو البطولات المحلية.

وأضاف، في تصريحات إذاعية: "عندما يحقق الزمالك الفوز على الأهلي دائمًا بعدها ما يتعرض لنكسة مخيبة للآمال مثلما فعل أمس بالتعادل السلبي أمام بطل غانا في ذهاب نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية"، مشيرًا إلى أن نشوة الفوز على الغريم التقليدي أثرت على لاعبي الزمالك أمام دريمز الغاني.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن الزمالك سيعاني خلال مباراة العودة في غانا نظرًا للحالة المعنوية التي يعيشها الفريق بوصوله لهذا الدور للمرة الأولى في تاريخه.

وقال محمد فاروق، نجم الأهلي السابق، إن الزمالك تأثر بغياب بعض اللاعبين الأساسيين بجانب عدم القيد الإفريقي للثلاثي عبدالله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر، والمصابين أمثال زيزو.

وأوضح أن السبب الرئيسي في تراجع مستوي الزمالك عن مباراة الأهلي الماضية هو الغيابات الكثيرة لأسباب مختلفة.

وكشف محمد فاروق بأن هناك بعضًا من لاعبي الزمالك غابت عنهم الروح أمس، أمام بطل غانا رغم أهمية المباراة وضرورة تحقيق فوز قبل مباراة العودة.