الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نتنياهو: التهديد ضد جنود جيشنا والشخصيات العامة في إسرائيل فضيحة كبرى

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، لن نقبل أي محاولة من المحكمة الجنائية في لاهاي لتقويض حقنا الأساسي في الدفاع عن نفسنا، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأضاف نتنياهو، خلال النبأ العاجل، سنواصل عملياتنا لتحقيق النصر في حربنا بقطاع غزة ولن نتوقف أبدا عن الدفاع عن أنفسنا.

وأوضح نتنياهو، أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة.

وأكد نتنياهو، أن التهديد ضد جنود جيشنا والشخصيات العامة في إسرائيل فضيحة كبرى

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