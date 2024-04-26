الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

انهيار أجزاء من عقار بحى الخليفة دون وقوع إصابات

انهيار عقار - آرشيفية
انهيار عقار - آرشيفية

وقع انهيار جزئي داخل عقار مكون من طابقين في منطقة الخليفة بمحافظة القاهرة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

البداية بتلقي غرفة العمليات بالقاهرة، إخطارًا يفيد بسقوط أجزاء من منزل بحي الخليفة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وقوات الدفاع المدني بالقاهرة إلى مكان البلاغ.

وتبين سقوط أجزاء من العقار، وعلى الفور تم إخلاء جميع السكان بالعقار حفاظًا على سلامتهم، وتم وضع كرودن أمني والتحفظات اللازمة لحماية المارة والعقارات المجاورة، لحين معاينة اللجنة الثلاثية ومراجعة موقف العقار من القرارات وسرعة تنفيذها.

انهيار جزئي محافظة القاهرة إصابات خسائر في الأرواح غرفة العمليات حي الخليفة رجال المباحث

مواد متعلقة

انهيار جزئى لعقار فى البساتين وإخلاء المبنى من السكان

لا إصابات.. انهيار جزئى فى عقار بميت عقبة

انهيار جزئى لـ عقار فى السيدة زينب

إصابة 5 سيدات بسبب انهيار جزئي داخل منزل في الجيزة

الأكثر قراءة

عاجل| موقف حسين الشحات وإمام عاشور من المشاركة مع الأهلى أمام مازيمبى

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

"الزراعة": لا بطيخ وخوخ مسرطن في الأسواق.. وهذه أسباب الإسهال بعد أكلهما

حذر منها كولر.. الأهلى يخشى "القاعدة الإفريقية" أمام مازيمبى

"قناة السويس" وكوريا الجنوبية يبحثان التعاون فى مجال التحول الأخضر وجذب الاستثمارات

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى