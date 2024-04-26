انهيار أجزاء من عقار بحى الخليفة دون وقوع إصابات

وقع انهيار جزئي داخل عقار مكون من طابقين في منطقة الخليفة بمحافظة القاهرة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

البداية بتلقي غرفة العمليات بالقاهرة، إخطارًا يفيد بسقوط أجزاء من منزل بحي الخليفة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وقوات الدفاع المدني بالقاهرة إلى مكان البلاغ.

وتبين سقوط أجزاء من العقار، وعلى الفور تم إخلاء جميع السكان بالعقار حفاظًا على سلامتهم، وتم وضع كرودن أمني والتحفظات اللازمة لحماية المارة والعقارات المجاورة، لحين معاينة اللجنة الثلاثية ومراجعة موقف العقار من القرارات وسرعة تنفيذها.