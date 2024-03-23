السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 5 سيدات بسبب انهيار جزئي داخل منزل في الجيزة

انهيار جزئي
انهيار جزئي

أسفر سقوط جزئي  لسقف منزل بالجيزة  عن إصابة 5 سيدات ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي بانهيار جزئي داخل منزل في مركز أوسيم وأصيبت 5 سيدات في الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البري إلى مكان الحادث.

تبين من خلال الفحص، والمعاينة انهيار سقف خشبي في منزل بمركز أوسيم وقامت قوات الإنقاذ البرى باستخراج  المصابين وتبين إصابة 5 سيدات في الحادث بكدمات متفرقة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

سقوط جزئي الجيزة إصابة 5 سيدات سيارات الإسعاف العلاج اللازم مديرية أمن الجيزة

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