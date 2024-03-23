السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز

حوادث

إصابة 5 أطفال إثر سقوط سقف منزل في أوسيم

اسعاف
اسعاف

كشف مصدر أمني عن إصابة 5 أطفال بينهم طفلتي توأم، اليوم السبت، إثر سقوط سقف منزل شقتهم في أوسيم شمال الجيزة، علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين ال5 وهم: التوأم «آية»، و «مكة»، وأختهما «شروق»، 11 عاما، والطفلة منة مصطفى، وأختها «حبيبة»، لأقرب مستشفى.


وتبين أن الأطفال الـ 5، أصيبوا بكسر في الجمجمة، وكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة من الجسد.
وبإخطار النيابة العامة، طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وإعداد تقرير واف بها، فضلا عن طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء والدي الأطفال لسماع إفادتهم...

اصابة 5 أطفال شقتهم في أوسيم سقوط سقف منزل طفلتان رضيعتان شمال الجيزة

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