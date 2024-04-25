ردود افعال حول على إعلان حماس إلقاء السلاح حال إقامة دولة فلسطينية

سلّطت شبكة CNN الأمريكية الضوء على التصريحات من قبل قائد حركة حماس، خليل الحية حول استعدادها لنزع سلاحها اذا تم انشاء دولة فلسطينية مستقلة، ويشير بعض مسؤولي حماس إلى أن الجماعة المسلحة قد تتخلى عن تصدي هجمات إسرائيل إذا حصل الفلسطينيون على دولة مستقلة في الأراضي التي تم احتلالها في حرب 1967.

تشير الرسائل إلى تخفيف موقف حماس حيث أصبح مصيرها على المحك مع قصف إسرائيل لقطاع غزة الذي حكمته حماس قبل الحرب، ولطالما دعت الجماعة الفلسطينية المسلحة إلى تدمير الدولة اليهودية.

الحركة ستوافق على نزع سلاحها اذا تم انشاء دولة فلسطينية

وقال باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس المقيم في اسطنبول، لشبكة CNN يوم الخميس إن الحركة ستوافق على نزع سلاحها إذا تم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

أضاف "إذا تم إنشاء دولة مستقلة وعاصمتها القدس مع الحفاظ على حق العودة للاجئين فمن الممكن دمج كتائب القسام في الجيش الوطني (المستقبلي)" في إشارة إلى الجناح المسلح للحركة.

ووفقاص للتقرير فقد رفضت حماس تقليديًا حل الدولتين الذي سيؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، ودعت بدلاً من ذلك إلى إنشاء دولة فلسطينية في كل فلسطين التاريخية التي تشمل اليوم إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المحتلة وغزة.

رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية.. خطوة مهمة

وقال مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، إنه لم يكن على علم بعرض حماس إلقاء سلاحها من قبل، لكنه قال إنها ستكون خطوة مهمة إذا صحت.

أضاف: “إنه أمر مهم بمعنى أن الفلسطينيين يقاومون الاحتلال لأن هناك احتلالاً”. وقال: "إذا لم يكن الاحتلال موجودا، فلن يحتاجوا لمقاومته"، في إشارة إلى السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الأراضي التي احتلتها عام 1967، حيث يعيش ملايين الفلسطينيين.

انتقاد العرض باعتباره حيلة للعلاقات العامة

من جهتها، قال إفرايم عنبار، رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن الدولي إن المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديار أجدادهم في ما يعرف اليوم بإسرائيل لن تكون بداية لأنها قد ترقى إلى "تدمير دولة إسرائيل" حيث يشكل اليهود الأغلبية.

ووصفت عرض حماس بأنه حيلة علاقات عامة تستهدف الدول الغربية.

وقالت “إنهم يرون أن هناك الكثير من الدعم في العالم الغربي (للفلسطينيين)… ويحاولون إظهار أنهم الأخيار، وإسرائيل هم الأشرار، وإسرائيل ستقول لا”.

وقالت إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية قد تستخدم ذلك لمطالبة إسرائيل “بمنحهم فرصة”، لكن من المرجح أن تقبل إسرائيل هذه البادرة “بذرة ملح”.

وتعهدت حكومة نتنياهو بالقضاء على حماس بعد أن قادت هجوما على إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واختطاف 250 آخرين.

وامس الأربعاء، قال خليل الحية، المسؤول الكبير في حماس، لوكالة أسوشيتد برس في اسطنبول، إن الحركة ستقبل “دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية”.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة في حرب عام 1967. وتعتبر هذه الأراضي بموجب القانون الدولي ومعظم المجتمع الدولي مناطق محتلة، وهي المكان الذي يريد الفلسطينيون إنشاء دولتهم المستقبلية فيه. ولطالما عارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مثل هذا الاحتمال، بحجة أنه سيعرض أمن بلاده للخطر.