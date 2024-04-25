أهالى النخيلة يطالبون محافظ أسيوط باستكمال عمل حملة النظافة

طالب أهالي قرية النخيلة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، باستكمال حملة النظافة التي تم البدء فيها منذ أيام بالمشاركة بين معدات مجلس مدينة ومركز أبوتيج برئاسة الدكتور محمد عبدالراضي والوحدة المحلية التي يرأسها الأستاذ حمدي الخراشي.



ولقيت الحملة تفاعلات واسعة من الشباب ورواد موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، معتقدين أن سبب الحملة هي زيارة للمحافظ.



ووجهت والدة ميكل إسحاق، طلبا لرئيس المجلس "رجاء تنظيف القرية.. شكرا مقدما لكل من تهمه النخيلة".



وطالب مصطفى محمود أحد الأهالي، رئيس المجلس باستئناف العمل بمعدة الجليدر في شوارع قبلي قرية النخيلة، مؤكدا أن الشوارع هناك لا تصلح للسير بسبب علو طبقة الأتربة.



وشدد عبده حمدي، على استئناف العمل في شوارع داخل القرية حيث أن معدة الجليدر قادرة على رفع الأذى عن شوارع القرية ولا يتم الوقوف عند المستوى الذي تم الوصول له، مشيرا إلى أنه تم إزالة الطبقة الترابية ومساواتها في شوارع صلاح سالم والباشا وطريق القاهرة أسوان الموازي للقرية.

وقال الصحفي عبدالرحمن جميل هاشم صحفي جريدة الدستور، منسق عمل الحملة بين رئيس المجلس المحلي في أبوتيج ورئيس الوحدة المحلية لقرية النخيلة وديوان المحافظة، إن الدكتور محمد عبدالراضي لم يتوانى عن العمل عندما وصلت له رؤية أهالي القرية بطلبهم لمعدة الجليدر لإزالة الأتربة من الشوارع وتسويتها وكلف سائق المعدة بالنزول الفوري للقرية والعمل إلا أن العمل توقف بعد يومين ولم يتم استكمال العمل.

ووجه الأهالي الشكر للمسئولين على سرعة الاستجابة والعمال والموظفين على بذل مجهودات كبيرة لتنفيذ طلباتهم بالنظافة، مؤكدين أن هناك مقالب قمامة ضخمة على الطريق الرئيسي تحتاج إلى لوادر ومعدات المجلس المحلي لدعم معدات الوحدة المحلية.

كما طالبوا بعمل يوم شهري للقاء للمواطنين والاستماع لمشاكلهم حيث يوجود اتصال مباشر مع المسؤولين يطلعوا فيه على مشاكل أهالي القرية، كما طالبوا أن يقوم المسئولين بالعمل على غرار عمل الرئيس السيسي في رؤيته للجمهورية الجديدة كل في اختصاصه المكاني.

قرية النخيلة بمحافظ أسيوط

قرية النخيلة بمحافظ أسيوط

قرية النخيلة بمحافظ أسيوط

قرية النخيلة بمحافظ أسيوط

قرية النخيلة بمحافظ أسيوط