اتفاق جزائرى تونسى ليبى على إدارة المياه الجوفية المشتركة

وقعت الجزائر وتونس وليبيا، الأربعاء، اتفاقا ثلاثيا لإدارة المياه الجوفية المشتركة بالمناطق الحدودية بينها.

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاق بالجزائر العاصمة، حيث مثل الجانب الجزائري في الاتفاق وزير الري طه دربال، والجانب التونسي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، والجانب الليبي وكيل وزير الموارد المائية محمد فرج قنيدي، بحسب التلفزيون الجزائري الرسمي.

تفاصيل الاتفاق الثلاثى لإدارة المياه الجوفية المشتركة

ونص الاتفاق على إنشاء آلية مقرها الجزائر للتشاور حول إدارة المياه الجوفية المشتركة على الحدود بين البلدان الثلاثة.

وفي كلمة له خلال التوقيع، أكد وزير الري الجزائري أن الاتفاقية "تفتح صفحة جديدة وواعدة في مجال التنسيق والتعاون بين بلداننا في مجال حيوي ألا وهو الموارد المائية الذي ترتبط به كل عملية تنموية".

وحسبه، فإن الاتفاق الثلاثي يأتي يومين فقط بعد انعقاد القمة الثلاثية بين الجزائر وتونس وليبيا، التي "عبرت عن رغبة أكيدة للنهوض باقتصادات البلدان الثلاثة ومجابهة التحديات التي باتت تفرضها المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة".

وانتهت القمة التشاورية الأولى بين تونس والجزائر وليبيا، الإثنين، بتوافقات سياسية وأمنية واقتصادية، تشمل توحيد المواقف السياسية، ودعم جهود إجراء الانتخابات في ليبيا، وتكوين فرق عمل لتنسيق جهود تأمين الحدود وإقامة مشاريع مشتركة.

جاء ذلك في بيان ختامي صدر عن القمة التي انعقدت في قصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة التونسية، بمشاركة الرئيس التونسي قيس سعيّد، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.