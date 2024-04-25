الرئيس الموريتانى يعلن ترشحه لولاية ثانية

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في رسالة موقّعة باسمه، أمس الأربعاء، ترشّحه للانتخابات الرئاسيّة المنتظر إجراؤها في 29 يونيو المقبل.

وتطرّق ولد الشيخ الغزواني في الرسالة، التي وجهها إلى الموريتانيين، لقرار خوض الانتخابات لنيل ثقة الشعب لولاية جديدة، قائلًا إنه عمل "منذ اليوم الأول لتولي الرئاسة بكل قوة وصدق ودون كلل على التنفيذ الأمين لمقتضيات العقد الانتخابي" الذي على أساسه تم انتخابه.

وتعهد ولد الشيخ الغزواني بأنّه سيواصل العمل خلال ولايته الثانية على دمج الفئات الهشّة اقتصاديًّا واجتماعيًّا وتحسين ظروفها المعيشيّة وتعزيز نفاذها إلى الخدمات الأساسية