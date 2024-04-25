الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو يقيل نائبه من منصبه

وزير الدفاع الروسى
وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو

أقال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، نائبه تيمور إيفانوف من منصبه.

وصرح مصدر فى وزارة الدفاع الروسي، لوكالة أنباء "تاس" الروسية، بأنه “بأمر من وزير الدفاع الروسي، أُقيل تيمور إيفانوف من منصب نائب وزير دفاع الاتحاد الروسى فى الخدمة المدنية للحكومة الفيدرالية”.

وكانت لجنة تحقيق روسية قد ذكرت الثلاثاء، أن إيفانوف تم اعتقاله للاشتباه فى تلقيه رشوة لا تقل عن مليون روبل (أكثر من 10 آلاف دولار أمريكي)، مشيرة إلى أنه قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما إذا ثبتت إدانته.

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